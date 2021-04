ATP - Monte-Carlo : Chardy impuissant, Rublev facile

Meilleur Français depuis le début de saison, Jérémy Chardy n'ira pas plus loin que les seizièmes de finale à Monte-Carlo. Le Palois, 53eme mondial, a subi la loi du n°17, Grigor Dimitrov, qui s'est imposé 7-6, 6-4 en 1h42. Sur une terre battue plus lourde que la veille, le Bulgare a fait parler sa puissance au service, avec 3 aces, 66% de premières balles et un seul break concédé. Il a rapidement mené 3-0 dans cette rencontre, mais Chardy s'est ensuite montré plus solide en retour, et a réussi à débreaker pour revenir à 5-5. Mais au tie-break, Dimitrov était le plus fort. A 3-3, il a enchaîné quatre points de suite pour empocher la première manche. Dans la deuxième, la tête de série n°14 a breaké à 2-2 et a réussi à tenir son service jusqu'au bout, malgré trous balles de 3-3 en faveur du Français, qui ne verra donc pas les huitièmes.

Fognini et Rublev faciles

Vainqueur du tournoi en 2019, Fabio Fognini a 500 points à défendre cette semaine, et il sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale, grâce à son succès 6-3, 6-3 en 1h21 sur Jordan Thompson, qu'il avait battu au tie-break du cinquième set à l'Open d'Australie 2020. L'Italien a entamé le match de la meilleure des façons en menant 4-0, puis l'Australien l'a débreaké à 5-2, mais Fognini lui a repris son service dans la foulée pour remporter le premier set. Dans le deuxième, un break à 2-1 a suffi au n°18 mondial pour s'imposer. Tête de série n°6 cette semaine, Andrey Rublev n'a pas connu de difficultés particulières pour passer le deuxième tour, avec une victoire 6-3, 6-2 en 1h08 contre Salvatore Caruso. Auteur de 4 aces et 63% de premières balles, le Russe a sauvé les quatre balles de break que s'est procuré l'Italien (à 1-0 et 5-2 dans le deuxième set) et l'a breaké à 1-0 dans la première manche et à 1-1 et 3-1 dans la deuxième pour l'emporter. Ça passe également pour Cristian Garin, tête de série n°16, qui a éliminé John Millman (6-1, 6-4 en 1h40) et qui sera opposé à Stefanos Tsitsipas.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Sinner (ITA)

Evans (GBR) - Hurkacz (POL, n°13)

Goffin (BEL, n°11) - Cecchinato (ITA, Q)

Sonego (ITA) - A.Zverev (ALL, n°5)



Tsitsipas (GRE, n°4) bat Karatsev (RUS) : 6-3, 6-4

Garin (CHI, n°16) bat Millman (AUS) : 6-1, 6-4

Popyrin (AUS, Q) - Pouille (FRA, WC)

Davidovich Fokina (ESP) bat Berrettini (ITA, n°8) : 7-5, 6-3



Rublev (RUS, n°6) bat Caruso (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Paul (USA) - Bautista Agut (ESP, n°9)

Dimitrov (BUL, n°14) bat Chardy (FRA) : 7-6 (3), 6-4

Delbonis (ARG, Q) - Nadal (ESP, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°7) - Ruud (NOR)

Khachanov (RUS) - Carreño Busta (ESP, n°12)

Fognini (ITA, n°15) bat Thompson (AUS) : 6-3, 6-3

Krajinovic (SER) - Londero (ARG, LL)