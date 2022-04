ATP - Monte-Carlo : Bonzi complète la liste des Français éliminés

Ce dimanche, Benjamin Bonzi a échoué à une marche du tableau principal du Masters 1000 de Monte-Carlo. Contre Jiri Lehecka, le Tricolore s'est incliné en deux manches (6-4, 6-3). Pourtant moins bien classé à l'ATP (98eme joueur mondial), le Tchèque a principalement fait la différence en retour de service et grâce à son pragmatisme lors des moments-clés. Concédant sept balles de break au total durant la rencontre, il en a sauvé six alors que le Français a pedu sa mise en jeu à quatre reprises. Rédhibitoire pour exister et atteindre le premier tour du tournoi monégasque. Benjamin Bonzi que l'on pensait en forme après sa demi-finale à Marseille en février puis ses deux tours franchis à Indian Wells le mois dernier, est tombé sur plus fort que lui. Jiri Lehecka avait pour sa part créé la sensation au tournoi de Rotterdam. Bourreau de Corentin Moutet en qualifications, il avait par la suite sorti Denis Shapovalov et atteint les demies aux Pays-Bas, battu par le Grec Stefanos Tsitsipas.

Aucun Français ne sort des "qualifs"

Cette mauvaise nouvelle fait écho à trois autres éliminations en qualifications du tournoi de Monte-Carlo. Favori de son match, Hugo Gaston a subi la loi de l'Italien Flavio Cobolli sur la terre battue de la principauté (6-4, 6-2). Endossant lui aussi le costume de favori face à Hugo Dellien, Adrian Mannarino a mordu la poussière face au Bolivien (6-1, 4-6, 7-5) et n'accèdera pas non plus à la finale des qualifications. En revanche, la logique n'a pas été respectée dans le duel entre Maxime Cressy et Luca Van Assche. Ce dernier, âgé de 17 ans seulement et classé au 382eme rang mondial, n'a pas pesé bien lourd face à l'Américain, 70eme à l'ATP (6-3, 6-4) après 1h20 de lutte déséquilibrée. L'espoir tricolore ne s'est pas procuré la moindre balle de break tandis que son aîné en a converti une dans chaque manche. Suffisant pour son bonheur. Et pour gâcher la fête des Français dont aucun candidat engagé en qualifications n'a réussi à rallier le tableau principal.