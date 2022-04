Dan to survive 🏎

Last year’s semi-finalist Dan Evans gets past Bonzi 6-0 7-6(4) with a rematch with Djokovic looming in R3 👀#RolexMCMasters pic.twitter.com/LZyuYp8tOK



— Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2022

Humbert tombe lui aussi

Paire ne fait pas mieux...

Fritz a souffert

MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

2eme tour



1er tour

Bonzi (FRA, LL)

Tsonga (FRA, WC)

Humbert (FRA)

Paire (FRA)

Rinderknech (FRA)

Benjamin Bonzi ne remportera pas cette année son premier match dans le tableau principal du Masters 1000 de Monte-Carlo. Lucky-loser suite au forfait de Roberto Bautista-Agut, le joueur français de 25 ans (63eme) s'est incliné face à Dan Evans (27eme), le demi-finaliste surprise de l'an passé, qui avait notamment éliminé Novak Djokovic.Bonzi a eu énormément de mal à lire le jeu de son adversaire dans le premier set, et est passé totalement à côté de la manche, concédant trois fois son service, et ne gagnant que trois points sur la mise en jeu d'Evans. Strapé au niveau de la cuisse gauche à la fin du set, le Gardois est revenu avec de bien meilleures intentions, et c'est lui qui a breaké en premier, sur sa première (et dernière...) occasion du match. Bonzi a mené 3-0 puis 4-1, mais à 4-2, au terme d'un long jeu et alors qu'il a eu une balle de 5-2, il a finalement perdu son service (4-3), et c'est au tie-break, remporté 7-4, qu'Evans a remporté ce match. Le Britannique affrontera Goffin ou Lehecka, alors que Bonzi devrait désormais prendre la direction de Belgrade.Deuxième Français en lice ce mardi, Ugo Humbert, le n°2 tricolore (et n°48 mondial), n'ira pas plus loin non plus., au terme d'un match marqué par onze breaks au total, qui pourra lui laisser des regrets. A deux reprises dans la première manche, Humbert a réussi à débreaker dans la foulée après avoir perdu son service (1-1, 4-4), mais la troisième tentative a été la bonne pour l'Espagnol, qui a breaké blanc à 4-4 puis a conclu sans trembler sur son service. Martinez a breaké d'entrée de deuxième set, mais il a ensuite encaissé quatre jeux de suite (1-4). Humbert a servi pour le gain de la manche à 5-3 mais a perdu une nouvelle fois son service, et après un nouvel échange de breaks, c'est finalement Martinez qui l'a emporté au jeu décisif : 7-5.Mardi, 15h15 : il ne reste plus aucun Français à Monte-Carlo ! Le dernier en lice, Benoit Paire (61eme), a chuté lui aussi, mais en trois sets.Perturbé par le vent, qui lui a notamment fait commettre 10 doubles-fautes au total, Paire a perdu le premier set en cédant les quatre derniers jeux. Dans le deuxième, le Français a compté un break d'avance à deux reprises mais l'a lâché deux fois, ratant notamment sept balles de set. Heureusement pour lui, il s'est rattrapé dans le tie-break, en le gagnant 7-4. Mais l'éclaircie a été de courte durée, puisque Paire a encore perdu son service (blanc) à 2-1, puis à 5-2, et n'ira donc pas plus loin dans le tournoi. C'est la première fois depuis 1977 que la France ne place aucun Français au deuxième tour !Dans un autre match du premier tour, Lorenzo Sonego, tête de série n°16, n'a pas connu de difficultés pour éliminer Ilya Ivashka : 6-3, 6-3 en 1h29 sans avoir la moindre balle de break à défendre. Vainqueur de son premier Masters 1000 le mois dernier sur les courts en dur d'Indian Wells, Taylor Fritz (n°13) est moins à l'aise sur terre battue, et cela s'est vu ce mardi, puisqu'il a énormément souffert contre le Monégasque Lucas Catarina, 430eme mondial et invité par les organisateurs.Fritz a perdu la première manche alors qu'il s'est procuré une balle de set à 5-4, puis trois autres dans le tie-break, à 6-3. Mais il a ensuite perdu cinq points d'affilée ! Il a pris sa revanche dans le tie-break du deuxième set (7-5), avant de renverser une situation mal embarquée dans le troisième, où il est remonté de 1-3 à 6-4. Prochain adversaire : Marin Cilic.Djokovic (SER, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)Goffin (BEL, WC) ou Lehecka (RTC, Q) - Evans (GBR)Fritz (USA, n°10) - Cilic (CRO)Korda (USA) - Alcaraz (ESP, n°8)Ruud (NOR, n°4) - Rune (DAN, Q) ou Karatsev (RUS)Lajovic (SER) - Dimitrov (BUL)Hurkacz (POL, n°11) - Martinez (ESP)Ramos-Vinolas (ESP) - Norrie (GBR, n°7)Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Musetti (ITA)Fucsovics (HON) - Schwartzman (ARG, n°12)Sonego (ITA, n°16) - Djere (SER)Fognini (ITA) - Tsitsipas (GRE, n°3)Rublev (RUS, n°5) - De Minaur (AUS)Ruusuvuori (FIN, Q) - Sinner (ITA, n°9)Carreno Busta (ESP, n°13) - Bublik (KAZ)Delbonis (ARG) - Zverev (ALL, n°2)- Byebat Giron (USA) : 7-5, 6-3Goffin (BEL, WC) - Lehecka (RTC, Q)bat: 6-0, 7-6 (4)bat Catarina (MON, WC) : 6-7 (6), 7-6 (5), 6-4bat: 6-2, 6-2bat van de Zandschulp (PBS) : 7-5, 6-4- Bye- ByeRune (DAN, Q) - Karatsev (RUS)bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6 (4)bat Basilashvili (GEO, n°15) : 6-3, 2-0 abandonbat Dellien (BOL, Q) : 7-5, 6-4bat: 6-4, 7-6 (5)bat Griekspoor (PBS) : 6-4, 4-6, 6-2- Bye- Byebat: 6-2, 6-7 (4), 6-2bat Harris (AFS) : 6-4, 6-7 (5), 6-1bat Khachanov (RUS) : 6-7 (5), 6-3, 6-3bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-3bat Cressy (USA, LL) : 6-4, 6-7 (9), 6-2bat: 7-5, 4-6, 6-3- Bye- Byebat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 6-4bat Otte (ALL, LL) : 6-4, 6-3bat Coric (CRO) : 6-3, 2-6, 6-3bat Baez (ARG, Q) : 6-4, 4-6, 6-2bat Wawrinka (SUI, WC) : 3-6, 7-5, 6-2bat Munar (ESP, Q) : 6-4, 3-6, 6-4- Bye