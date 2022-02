ATP : Monfils recule de sept places, Mannarino gagne trois rangs

Plus d'infos à venir



Classement ATP au lundi 14 février 2022

1- Novak Djokovic (SER) 10 875 points

2- Daniil Medvedev (RUS) 9 635

3- Alexander Zverev (ALL) 7 865

4- Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 355

5- Rafael Nadal (ESP) 6 875

6- Matteo Berrettini (ITA) 5 018

7- Andrey Rublev (RUS) 4 700

8- Casper Ruud (NOR) 4 065

9- Felix Auger-Aliassime (CAN) 4 018

10- Jannik Sinner (ITA) 3 429

...

25- Gaël Monfils (FRA) 1 823 (-7)

42- Ugo Humbert (FRA) 1 283 (-1)

52- Benoît Paire (FRA) 1 120 (-2)

53- Adrian Mannarino (FRA) 1 109 (+4)

61- Arthur Rinderknech (FRA) 1 042 (-1)

68- Hugo Gaston (FRA) 923 (+1)

69- Benjamin Bonzi (FRA) 919 (-1)

76- Richard Gasquet (FRA) 852 (+1)

…