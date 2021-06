ATP : Monfils perd une place, Mannarino grimpe encore, Simon tout près de sortir du Top 100

Mannarino gagne une place

TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 28 juin 2021

Gaël Monfils (FRA) 2 568 (-1)

Ugo Humbert (FRA) 2 270

Adrian Mannarino (FRA) 1 571 (+1)

Benoît Paire (FRA) 1 387

Richard Gasquet (FRA) 1 148 (-1)

Jérémy Chardy (FRA) 1 111 (+1)

83- Corentin Moutet (FRA) 883 (+2)

85- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 880 (-2)

95- Lucas Pouille (FRA) 820 (+1)

Gilles Simon (FRA) 801 (-4)

Gilles Simon est-il en train de vivre ces dernières heures dans le Top 100 ? Une semaine après avoir chuté de 22 places au classement après son élimination d'entrée à Halle, le Niçois a encore payé au prix fort sa nouvelle défaite dès le premier tour, cette semaine à Majorque cette fois. Résultat :A force d'enchaîner les désillusions lui aussi, Gaël Monfils pourrait de son côté sortir très vite du Top 20. A Eastbourne, le numéro 1 français battu d'entrée par le 237eme mondial n'a pas fait mieux qu'à Halle la semaine passée., vainqueur à Eastbourne et qui passe de la 18eme à la 15eme place.Tout va bien en revanche en ce qui concerne les Tricolores pour Adrian Mannarino.en récompense de son beau parcours dans les Baléares et à la veille de débuter Wimbledon par un test XXL contre Roger Federer, huit fois vainqueur du tournoi. Pas de changement ce lundi en revanche en ce qui concerne le Top 10, toujours nettement dominé par Novak Djokovic, qui sera l'immense favori à sa propre succession sur le gazon londonien.à l'aube du troisième rendez-vous de la saison en Grand Chelem. Moins de 2 000 points séparent ainsi les deux hommes ce lundi. Ce qui n'était plus arrivé depuis un bon moment.Daniil Medvedev (RUS) 10 280Rafael Nadal (ESP) 8 630Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 980Dominic Thiem (AUT) 7 425Alexander Zverev (ALL) 7 305Andrey Rublev (RUS) 6 120Roger Federer (SUI) 4 815Matteo Berrettini (ITA) 4 468Roberto Bautista Agut (ESP) 3 125