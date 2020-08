ATP : Monfils jouera à Hambourg entre Rome et Roland-Garros

En raison de la pause du circuit ATP et de la réorganisation du calendrier qui en a suivi, Gaël Monfils a décidé de zapper la tournée américaine cet été (qui consiste en deux tournois, Cincinnati et l’US Open) pour se consacrer à la terre battue, dont la saison ira du 8 septembre au 11 octobre cette année. Le n°9 mondial va bien disputer le Masters 1000 de Rome et Roland-Garros, mais il a également décidé d’ajouter l’ATP 500 de Hambourg entre les deux. Le tableau du tournoi allemand, qui débutera le 21 septembre, a été dévoilé ce mardi et le joueur français est l’un des quatre membres du Top 10 à être inscrit, en plus de Daniil Medvedev (n°5), Stefanos Tsitsipas (n°6) et Matteo Berrettini (n°8), trois joueurs qui disputent actuellement la tournée américaine. Ce sera sa cinquième participation au tournoi de Hambourg, où il n’a jamais vraiment brillé (un quart de finale, en 2011).

Monfils coupé dans son élan ?

Rafael Nadal, grand favori de Roland-Garros même dans ce contexte particulier, sera quant à lui absent, tout comme Novak Djokovic et Dominic Thiem, qui préfèrent se reposer avant le grand rendez-vous parisien. Reste à savoir si la très longue pause due à la pandémie de coronavirus n’a pas coupé Gaël Monfils dans son élan, lui qui avait très bien débuté la saison, avec un huitième de finale à l’Open d’Australie (perdu contre Thiem, futur finaliste), une victoire à l’ATP 250 de Montpellier, une victoire à l’ATP 500 de Rotterdam, et une demi-finale à Dubai perdue après un match épique contre Novak Djokovic.