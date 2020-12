ATP / Monfils : « Je veux revenir dans le Top 10 »

Depuis quelques semaines déjà, la saison 2020 de tennis est officiellement terminée. Une saison forcément particulière et tronquée, dans sa majorité, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. C'est ainsi que certains n'ont pas voulu, ou alors n'ont pas réussi à s'exprimer sur les différents courts ATP. Par exemple, on peut citer le Français Gaël Monfils. Visiblement revanchard, le Tricolore se tourne forcément d'ores et déjà vers 2021, et ce, avec une certaine motivation. Pour l'émission « Sans Filet » sur Winamax, le Tricolore a ainsi notamment déclaré, à ce sujet : « Je veux revenir dans le Top 10 et afficher un bon niveau comme en début de saison 2020, une bonne constance. Je veux aller chercher un peu plus loin. C’est bien d’avoir des 250, des 500, mais je vais essayer d’aller chercher des finales de Masters 1000, les gagner, et pourquoi pas faire mieux qu’une demi-finale en Grand Chelem. À l’entraînement, c’est facile, tout va bien, on n’a pas de stress. On se sent bien. Mais il faut se sentir capable de le reproduire en tournoi, prendre les bonnes décisions au bon moment. »

« En 2021 pas d'excuse, tu sais que c'est comme ça, tu fermes ta gu*ule et tu joues »

Durant cet entretien, Monfils est ainsi également forcément revenu sur cette année 2020, pas vraiment synonyme de réussite le concernant, et c'est peu de le dire. Et justement, le principal intéressé, pas en mesure de pouvoir s'adapter aux nouvelles restrictions sanitaires en vigueur, a une explication à cela. En effet, il pointe le problème de l'absence de public : « Honnêtement, pendant les 4 tournois tu fais un peu la langue de bois, tu dis ça va, mais ça m'a fait chi*r, c'est horrible... C'est hyper dur parce que j'aime l'énergie, j'aime la foule, j'aime sentir le public. Je l'ai pas bien géré, c'est pour ça que pour le début d'année je me prépare mieux, parce que maintenant je l'ai vécu. En 2021 pas d'excuse, tu sais que c'est comme ça, tu fermes ta gu*ule et tu joues. »