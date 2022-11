ATP : Monfils hors du Top 50, ce n'était plus arrivé depuis... neuf ans !

Par la force des choses, cette année 2022 qui touche à sa fin restera bien évidemment comme l'une des plus belles de la vie de Gaël Monfils. Et pour cause, puisque le 15 octobre dernier le champion français a vécu l'un des plus beaux moments qui soit dans une existence, à savoir devenir père - après-coup, le tout frais papa avait parlé de "la nuit la plus incroyable de sa vie" et "du plus beau des cadeaux" - en l'occurrence d'une petite fille prénommée Skaï et fruit de son histoire d'amour avec une autre joueuse de tennis l'Ukrainienne Elina Svitolina, que "La Monf" avait d'ailleurs épousée l'année dernière. Voilà pour la note positive, et elle concerne l'extra-sportif. Car pour ce qui est du sportif, Monfils a touché le fond. La faute, certes, et une fois de plus, à de nombreuses blessures. En particulier une très complexe à un pied qui l'avait contraint à déclarer forfait la semaine dernière à Bercy au même titre qu'il avait déjà dû renoncer à tous les rendez-vous qui figuraient à son calendrier depuis l'été dernier et son abandon dans le deuxième set du match l'opposant à Montréal au Britannique Jack Draper.

Il ne sera pas tête de série à Melbourne !

A force de faire davantage parler de luis pour ses absences que pour ses fulgurances, Monfils devait s'attendre à le payer au prix fort au classement. Le couperet est tombé lors de la dernière actualisation en date. Car celui qui avait longtemps été le mieux classé de tous les joueurs français mais ne l'était déjà plus depuis plusieurs jours a disparu lundi des cinquante premiers mondiaux. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus de neuf ans, très précisément le 29 juillet 2013. Mais ce n'est pas tout. Le vainqueur du tournoi d'Adelaïde 1 en tout début de saison mais désormais 52eme dans la hiérarchie - très loin de sa 6eme place de novembre 2016 - se présentera en effet à Melbourne en janvier pour l'Open d'Australie sans être tête de série. Quart de finaliste du tournoi pour la deuxième fois de sa carrière cette saison, Monfils aurait presque oublié ce que cela fait là aussi. Il va pourtant devoir s'y réhabituer très vite.