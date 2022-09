ATP - Monfils donne de ses nouvelles

Onze matchs pour Monfils depuis janvier

Reverra-t-on Gaël Monfils sur le circuit ATP en 2022 ? Officiellement, le joueur français est inscrit aux tournois de Florence, Naples et Vienne lors des trois dernières semaines d'octobre. Mais il était déjà inscrit à tous les tournois depuis la fin de l'US Open avant d'enchaîner les forfaits (Metz, Sofia, Nur-Sultan). Le joueur français de 36 ans souffre toujours de son pied et n'est plus apparu sur le circuit depuis la mi-août et son abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal contre Jack Draper. Ce jeudi, sur Twitter, le n°33 mondial a donné quelques nouvelles, mais sans préciser la date de son retour à la compétition. « Salut les amis, je tenais à vous donner quelques nouvelles car je n’ai pas été très bavard ces derniers temps.Je suis extrêmement bien suivi et je suis très heureux des progrès accomplis chaque jour. Je considère avoir été chanceux dans ma malchance car je peux passer des moments précieux auprès de ma femme et l’accompagner dans les dernières semaines de sa grossesse. Vous comprendrez que je devrais adapter ma date de reprise en raison de cet heureux événement à venir mais je ne manquerai pas de vous donner plus de détails prochainement », écrit celui qui est toujours le n°1 français.Car même s'il n'a disputé que onze matchs depuis son quart de finale à l'Open d'Australie (en raison des effets secondaires du vaccin contre le covid, puis de sa blessure au pied), Gaël Monfils reste devant Adrian Mannarino (51eme) et Arthur Rinderknech (58eme).. A part son quart à Melbourne et sa victoire à Adelaïde, Gaël Monfils pourra oublier sa saison 2022. Mais comme il souhaite jouer jusqu'à 40 ans, nul doute que le futur papa sera motivé comme jamais pour 2023, si son corps suit le rythme, bien sûr.