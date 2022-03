Mister Reliable 🇳🇴@CasperRuud98 makes an incredible 6th quarter-final in his last 7 Masters 1000 events played, defeating Norrie 6-3 6-4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/ZWLewOoam9

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2022

Sinner imperturbable face à Kyrgios



No match point saves needed today 🍀

An unfazed @janniksin navigates through Kyrgios 7-6(3) 6-3 to reach the Miami quarter-finals#MiamiOpen pic.twitter.com/ubdvfKDmKt



— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2022

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

8emes de finale

Il n'avait pas remporté le moindre match dans le tableau principal lors de ses premières venues à Miami, mais cette année, c'est une tout autre histoire pour Casper Ruud. Le Norvégien de 23 ans, 8eme joueur mondial, a parfaitement tenu son rang pour se hisser jusqu'en quarts de finale. Ce mardi,Ruud, qui n'a toujours pas perdu de set depuis le début du tournoi, a servi 7 aces et n'a perdu qu'une seule fois son service, alors qu'il menait déjà 5-2 dans le deuxième set, mais il a bien réagi en remportant huit des dix points suivants, et donc le match. Dans le premier set, un seul break, à 2-1, lui avait permis de l'emporter. Ruud va donc disputer le septième quart de finale en Masters 1000 de sa carrière, contre Alexander Zverev (2-0 pour l'Allemand dans les confrontations).Zverev a servi 4 aces et 70% de premières balles et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service de l'Australien à 2-2 dans chaque set, et le voici donc en quarts de finale à Miami pour la troisième fois de sa carrière, après 2017 et 2018.Affronter Nick Kyrgios est toujours un gros test pour un joueur de tennis, quel que soit son niveau. Mais affronter un Nick Kyrgios qui passe son temps à protester contre tout et n'importe quoi est une épreuve encore plus difficile. Pourtant, Jannik Sinner a fait preuve d'un calme imperturbable face à l'Australien, pour s'imposer 7-6, 6-3 en 1h39. Les deux joueurs ont conservé leur mise en jeu pendant tout le premier set, malgré des balles de break de chaque côté, mais Kyrgios n'a cessé de s'en prendre à l'arbitre, qui a fini par lui infliger un point de pénalité dans le jeu décisif, finalement remporté 7-3 par le 11eme joueur mondial.Sinner a gardé son break d'avance jusqu'à la fin, et a même pris le service adverse une nouvelle fois à 5-3 pour se qualifier pour les quarts à Miami, lui qui avait disputé la finale l'année dernière. Il affrontera Francisco Cerundolo ou Frances Tiafoe au tour suivant. Quant à Kyrgios, il va certes retrouver le Top 100 lundi prochain, mais il a encore terni un peu plus sa réputation.Medvedev (RUS, n°1) - Brooksby (USA)Harris (AFS) - Hurkacz (POL, n°8)Tsitsipas (GRE, n°3) - Alcaraz (ESP, n°14)Fritz (USA, n°11) - Kecmanovic (SER)bat Kyrgios (AUS, WC) : 7-6 (6), 6-3F.Cerundolo (ARG) - Tiafoe (USA, n°28)bat Norrie (GBR, n°10) : 6-3, 6-4bat Kokkinakis (AUS, Q) : 6-4, 6-4