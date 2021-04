The kid is alright 💪@janniksin defeats Roberto Bautista Agut 5-7 6-4 6-4 to become the youngest man to reach the #MiamiOpen final since Rafael Nadal in 2005. pic.twitter.com/phycrZ6H8X

— Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2021

Hurkacz n'a laissé aucune chance à Rublev

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Alors qu'il n'avait jamais été aussi loin qu'un troisième tour en Masters 1000 (à Rome l'an passé), Jannik Sinner s'offre une première finale en seulement quatre participations à un tournoi de cette catégorie ! A Miami, le joueur italien de 19 ans (31eme mondial) surprend de jour en jour, et après Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori et Alexander Bublik, c'est Roberto Bautista Agut, 12eme mondial, qui a subi la loi du natif du Trentin.Dans ce match où les deux joueurs n'ont pas forcément régné au service (4 breaks pour Sinner, 3 pour Bautista Agut), c'est "RBA" qui a pris le meilleur départ en menant 3-1. Mais Sinner est revenu à 3-3, avant de perdre une nouvelle fois sa mise en jeu à 5-5, et donc le set. Dans la deuxième manche, l'Italien est passé tout près de la correctionnelle en devant sauver quatre balles de break à 3-3, et c'est finalement lui qui a surpris l'Espagnol en lui prenant son service à 5-4 pour égaliser à une manche partout. Ce fut même encore pire dans le troisième set, où Bautista Agut a mené 3-1, mais la machine espagnole s'est soudainement crispée et Sinner en a profité pour égaliser à 3-3, puis lui prendre son service blanc à 5-4 et donc empocher la victoire.Assuré de gagner au moins dix places lundi prochain, l'Italien va donc disputer sa troisième finale sur le circuit ATP et tenter de décrocher son troisième titre après Sofia 2020 et le Great Ocean River Open de Melbourne 2021, contre Hubert Hurkacz.Hubert Hurkacz continue de surprendre. Le Polonais, 37eme joueur mondial et tête de série n°26, s'est aisément qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, contre le Russe Andrey Rublev, 8eme joueur mondial et tête de série n°4, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h28 de jeu. Dans la première manche, la Russe a perdu son service d'entrée, avant de se faire de nouveau breaker à 1-4. Alors qu'il menait déjà 5-1, le Polonais allait servir pour ce premier set, mais malgré justement trois balles, Hubert Hurkacz a dû sauver une balle de débreak, avant de s'incliner sur la suivante., au bout de sa sixième balle de set en trois jeux d'affilée (6-3). Dans la deuxième et dernière manche, Andrey Rublev, malgré deux premières balles sauvées, a de nouveau perdu son service d'entrée. A 3-5, le 8eme joueur mondial a bien failli de nouveau céder son service, et offrir le match à son adversaire. Mais ce n'était donc que partie remise. Sur son service suivant, malgré trois balles de débreak sauvées, Hubert Hurkacz a validé sa victoire, après deux nouvelles balles de match (6-4). En Masters 1000, le Polonais n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale. C'était à Indian Wells, en 2019. A Miami, son meilleur résultat, pour sa première participation, était un troisième tour. Contre Jannik Sinner, le Polonais va disputer sa troisième finale, en sachant que les deux précédentes (Winston-Salem 2019 et Delray Beach 2021) ont été couronnées de succès, pour celui qui va connaître son meilleur classement. Une 25eme place en cas de finale, une 16eme en cas de victoire ?Sinner (ITA, n°21) - Hurkacz (POL, n°26)bat Bautista Agut (ESP, n°7) : 5-7, 6-4, 6-4bat Rublev (RUS, n°4) : 6-3, 6-4bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-2bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4bat Korda (USA) : 7-5, 7-6 (7)bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 2-6, 6-3, 6-4