ATP - Miami : Une édition 2021 très ouverte

Qui va remporter le premier Masters 1000 de la saison ? Cette édition 2021 s'annonce très ouverte, en raison des forfaits de nombreux cadors : Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Matteo Berrettini... Daniil Medvedev, tête de série n°1, aura donc une très belle carte à jouer, tout comme Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Andrey Rublev, les trois autres joueurs les mieux classés. Six Français sont présents dans le tableau principal à Miami, dont trois sont têtes de série et donc exemptés de premier tour : Ugo Humbert, Benoit Paire et Adrian Mannarino. Jérémy Chardy, le meilleur tricolore cette saison, Pierre-Hugues Herbert, finaliste surprise à Marseille, et Hugo Gaston, invité par les organisateurs, tenteront également de briller en Floride. A noter également un premier tour intéressant entre Andy Murray, bénéficiaire d'une wild-card, et Lloyd Harris, finaliste surprise à Dubai.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Querrey (USA) - Lu (TAI)

Lopez (ESP) - Popyrin (AUS)

Opelka (USA, n°30) - Bye



Evans (GBR, n°19) - Bye

Tiafoe (USA) - Travaglia (ITA)

Q - Q

Lajovic (SER, n°16) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°11) - Bye

Herbert (FRA) - P.Sousa (POR)

Pospisil (CAN) - Q

Isner (USA, n°18) - Bye



Struff (ALL, n°31) - Bye

Q - Berankis (LIT)

Harris (AFS) - Murray (GBR, WC)

Bautista Agut (ESP, n°7) - Bye



A.Zverev (ALL, n°3) - Bye

Alcaraz (USA, WC) - Ruusuvuori (FIN)

Q - M.Ymer (SUE)

Basilashvili (GEO, n°27) - Bye



Sinner (ITA, n°21) - Bye

Gaston (FRA, WC) - Koepfer (ALL)

Johnson (USA) - Hanfmann (ALL)

Khachanov (RUS, n°14) - Bye



Dimitrov (BUL, n°9) - Bye

Norrie (GBR) - Nishioka (JAP)

Giron (USA) - Paul (USA)

Fritz (USA, n°22) - Bye



Bublik (KAZ, n°32) - Bye

Vesely (RTC) - Djere (SER)

Duckworth (AUS) - Q

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°5) - Bye

Caruso (ITA) - Uchiyama (JAP)

Kecmanovic (SER) - Q

Mannarino (FRA, n°25) - Bye



Karatsev (RUS, n°17) - Bye

Draper (GBR, WC) - Kukushkin (KAZ)

Korda (USA) - Albot (MOL)

Fognini (ITA, n°10) - Bye



Garin (CHI, n°13) - Bye

Cilic (CRO) - Coria (ARG)

Mmoh (USA, WC) - Musetti (ITA)

Paire (FRA, n°23) - Bye



Fucsovics (HON, n°29) - Bye

Q - Q

Martinez (ESP) - Sandgren (USA)

Rublev (RUS, n°4) - Bye



Shapovalov (CAN, n°6) - Bye

Kwon (CsD) - Ivashka (BIE)

Chardy (FRA) - Kudla (USA)

Hurkacz (POL, n°26) - Bye



Humbert (FRA, n°20) - Bye

O'Connell (AUS) - J.Sousa (POR)

Thompson (AUS) - Delbonis (ARG)

Raonic (CAN, n012) - Bye



De Minaur (AUS, n°15) - Bye

Galan (COL) - Q

Q - Verdasco (ESP)

Sonego (ITA, n°24) - Bye



Nishikori (JAP, n°28) - Bye

Bedene (SLO) - Q

Anderson (AFS) - Monteiro (BRE)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye