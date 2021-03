ATP - Miami : Tsonga, Monfils et Moutet renoncent aussi !

Combien de Français disputeront le premier Masters 1000 de la saison, à Miami, qui débute la semaine prochaine ? Pas beaucoup… Alors que Richard Gasquet, qui connait une reprise délicate suite à sa blessure à un pied en Australie, et Gilles Simon, qui a décidé de faire une pause pour une durée indéterminée, étaient déjà forfait pour le tournoi floridien, Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Corentin Moutet se sont officiellement ajoutés à la liste ce mercredi. Il y a un an, Gaël Monfils (34 ans) était en pleine forme, avec notamment une demi-finale épique contre Novak Djokovic à Dubaï. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là, et le n°14 mondial n’a pas gagné un seul match depuis la reprise du circuit ATP en août dernier, avec six défaites au compteur. En pleurs après sa défaite à l’Open d’Australie contre Emil Ruusuvuori, le meilleur Français du classement, qui s’est séparé de sa compagne Elina Svitolina, n’est pas réapparu sur le circuit ATP depuis. Il semble attendre la saison sur terre battue, qui commencera en avril.

Des conséquences limitées au classement

Jo-Wilfried Tsonga (36 ans en avril, 66eme mondial) a quant à lui fait son retour sur le circuit il y a deux semaines à Montpellier, et a gagné un match à Marseille, mais il a dû abandonner ce dimanche pour son entrée en lice à Dubaï, après avoir reçu « une décharge dans le bras ».On le reverra donc, au mieux, la semaine du 5 avril à Marbella ou Cagliari, ou au pire la semaine du 3 mai à Madrid. Quant à Corentin Moutet (22 ans en avril, 74eme), on ne l’a pas revu sur le circuit depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie contre Milos Raonic. La cause de son forfait pour Miami n’a pas été précisée. Quoi qu’il arrive, les joueurs qui ne disputeront pas le tournoi floridien ne dégringoleront pas au classement, puisqu’ils conserveront 50% des points acquis en 2019 (le tournoi n’a pas eu lieu en 2020) en vertu du nouveau règlement ATP « spécial covid » concernant le classement (Monfils et Moutet n’avaient pas joué le tournoi en 2019, Tsonga avait perdu au deuxième tour des qualifications). Ces forfaits font en tout cas le bonheur d’un autre Français, Pierre-Hugues Herbert (30 ans ce jeudi, 73eme), qui entre directement dans le tableau principal et rejoint donc Benoit Paire, Ugo Humbert, Adrian Mannarino et Jérémy Chardy.