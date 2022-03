ATP - Miami : Ruud premier en quarts

Mister Reliable 🇳🇴@CasperRuud98 makes an incredible 6th quarter-final in his last 7 Masters 1000 events played, defeating Norrie 6-3 6-4 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/ZWLewOoam9

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2022

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

8emes de finale

Il n'avait pas remporté le moindre match dans le tableau principal lors de ses premières venues à Miami, mais cette année, c'est une tout autre histoire pour Casper Ruud. Le Norvégien de 23 ans, 8eme joueur mondial, a parfaitement tenu son rang pour se hisser jusqu'en quarts de finale. Ce mardi,Ruud, qui n'a toujours pas perdu de set depuis le début du tournoi, a servi 7 aces et n'a perdu qu'une seule fois son service, alors qu'il menait déjà 5-2 dans le deuxième set, mais il a bien réagi en remportant huit des dix points suivants, et donc le match. Dans le premier set, un seul break, à 2-1, lui avait permis de l'emporter. Ruud va donc disputer le septième quart de finale en Masters 1000 de sa carrière, contre Alexander Zverev (2-0 pour l'Allemand dans les confrontations) ou Thanasi Kokkinakis (0-0).Medvedev (RUS, n°1) - Brooksby (USA)Harris (AFS) - Hurkacz (POL, n°8)Tsitsipas (GRE, n°3) - Alcaraz (ESP, n°14)Fritz (USA, n°11) - Kecmanovic (SER)Kyrgios (AUS, WC) - Sinner (ITA, n°9)F.Cerundolo (ARG) - Tiafoe (USA, n°28)bat Norrie (GBR, n°10) : 6-3, 6-4Kokkinakis (AUS, Q) - A.Zverev (ALL, n°2)