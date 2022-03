Le conte de fées de Cerundolo



Get well soon, @janniksin

Sinner is forced to retire 1-4 down to Cerundolo - sending @FranCerundolo through to the #MiamiOpen semi-finals! pic.twitter.com/tqxWkXGctY



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Demi-finales

Quarts de finale

Sorti d'entrée à Indian Wells, où il avait fini par baisser les armes face à l'Américain Tommy Paul, Alexander Zverev semblait de nouveau sur la bonne voie depuis son arrivée à Miami pour y disputer le deuxième Masters 1000 de l'année.Et le Norvégien vainqueur en février du tournoi de Buenos Aires mais éliminé lui aussi prématurément en Californie (défaite au deuxième tour contre Nick Kyrgios)Malgré une très belle réaction dans la deuxième manche, Zverev, qui restera donc une semaine de plus sans remporter de titre cette saison (il s'était incliné contre Bublik en finale à Montpellier le mois dernier), s'est fait dominer à la régulière dans les deux autres sets par son adversaire du jour, qualifié pour les demi-finales de l'épreuve pour la première fois de sa vie et qui peut rêver de se hisser en finale, avec en face de lui au match suivant Francisco Cerundolo, certes dans la forme de sa vie, mais 103eme au classement.Incroyable début de journée au tournoi de Miami ! Les spectateurs floridiens pensaient assister à deux beaux quarts de finale en session de journée, avec d'abord Paula Badosa - Jessica Pegula chez les femmes, puis Francisco Cerundolo - Jannik Sinner chez les hommes. Mais ils n'ont eu droit qu'à... 41 minutes de tennis ! En effet, après l'abandon de Badosa, malade, alors qu'elle était menée 4-1, c'est Sinner, victime d'ampoules au pied, qui a jeté l'éponge, alors qu'il était lui aussi mené 4-1. L'Argentin de 23 ans, 103eme mondial, a sauvé une balle de break d'entrée de match mais a remporté sa mise en jeu, puis les deux joueurs ont remporté leur service sans trembler, avant que Cerundolo ne soit le premier à breaker, à 2-1.Le natif de Buenos Aires se retrouve donc le dernier carré de ce tournoi, qui n'est autre que le tout premier Masters 1000 qu'il dispute dans le tableau principal ! Incroyable ! Cerundolo est en train de vivre un véritable conte de fées, lui qui vient d'éliminer coup sur coup Reilly Opelka (sur abandon), Gaël Monfils (qui était dans un jour sans), Frances Tiafoe (après un énorme combat de plus de 2h30) et donc Jannik Sinner. Une performance qui va lui permettre de grimper à la 51eme place mondiale, au pire, lundi prochain, ce qui sera évidemment le meilleur classement de la carrière de celui dont le frère Juan figurait également dans le tableau à Miami. Et l'aventure n'est peut-être pas terminée, même s'il aura fort à faire en demi-finales contre Ruud, qu'il n'a encore jamais affronté.Avec A.SMedvedev (RUS, n°1) ou Hurkacz (POL, n°8) - Alcaraz (ESP, n°14) ou Kecmanovic (SER)F.Cerundolo (ARG) - Ruud (NOR, n°6)Medvedev (RUS, n°1) - Hurkacz (POL, n°8)Alcaraz (ESP, n°14) - Kecmanovic (SER)bat Sinner (ITA, n°9) : 4-1 abandonbat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 1-6, 6-3