ATP - Miami : Première finale en Masters 1000 pour Ruud

Casper Ruud’s run to his maiden Masters 1000 final:

R1: Bye

R2: Laaksonen

R3: Bublik (30)

R4: Norrie (10)

QF: Zverev (2)

SF: Cerundolo

F.Cerundolo a fini par exploser face à Ruud

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Après avoir échoué trois fois en demi-finale, Casper Ruud va disputer sa toute première finale en Masters 1000. Le Norvégien, premier représentant de son pays à avoir remporté un tournoi ATP, a validé son billet en dominant Francisco Cerundolo, la balle surprise de la quinzaine floridienne. Une rencontre que le 103eme mondial a abordé sans le moindre complexe et cela s’est vu d’entrée. En effet, l’Argentin a converti sa première balle de break dès le premier jeu. Toutefois, Casper Ruud s’est immédiatement repris afin de revenir à un jeu partout. Les échanges se sont alors équilibrés et les deux joueurs ont tenu solidement leur engagement jusqu’au dixième jeu. Sentant que son adversaire baissait de pied, le 8eme joueur mondial a haussé le ton et, à sa deuxième opportunité, a pris le service de Francisco Cerundolo afin d'empocher le premier set.L’entame de la seconde manche a beaucoup ressemblé à celle de la première mais avec une différence de taille. En effet, les deux joueurs n’ont pas craqué face aux balles de break auxquelles ils ont fait face. Alors que Casper Ruud a eu deux opportunités de prendre le service de Francisco Cerundolo, ce dernier a laissé échappe quatre possibilités de prendre la main. Des échecs que le 103eme mondial pourra regretter car c’est à partir de là qu’il est comme sorti du match. En effet, dans la foulée, Casper Ruud a breaké sur un jeu blanc avant de se montrer chirurgical au moment de corser l’addition, menant cinq jeux à un et servant pour le gain de la rencontre. Une seule balle de match aura été suffisante pour le Norvégien (6-4, 6-1 en 1h35’), qui défiera le tenant du titre Hubert Hurkacz ou Carlos Alcaraz pour le titre, devenant le premier ressortissant de son pays à disputer une finale d’un Masters 1000. Avec cette demi-finale, Francisco Cerundolo va grimper au classement ATP et sera aux portes du Top 50.Hurkacz (POL, n°8) ou Alcaraz (ESP, n°14) - Ruud (NOR, n°6)Hurkacz (POL, n°8) - Alcaraz (ESP, n°14)bat F.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-1bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (7), 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)bat Sinner (ITA, n°9) : 4-1 abandonbat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 1-6, 6-3