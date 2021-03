ATP - Miami : Première demi-finale en Masters 1000 pour Jannik Sinner

Sinner a su réagir face à Bublik

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Quarts de finale

Jannik Sinner confirme qu’il est une valeur montante sur le circuit ATP. L’Italien, tête de série numéro 21 du Masters 1000 de Miami, a validé son billet pour les demi-finales aux dépens d’Alexander Bublik. Alors qu’il n’était jamais allé plus loin qu’un huitième de finale lors de ses trois premiers Masters 1000 en carrière, le 31eme mondial s’invite pour la première fois dans le dernier carré. Pour cela, il a dû se défaire d’un Kazakh accrocheur. En effet, dès le troisième jeu, Alexander Bublik a fait le break avant d’écarter dans la foulée trois balles de débreak. Mais Jannik Sinner n’a rien cédé et, quand son adversaire a servi pour le set, l’Italien a su faire son retard , écarter une nouvelle balle de break avant de s’offrir une balle de set sur le service de son adversaire. C’est toutefois au terme d’un jeu décisif accroché que le 31eme mondial a pris l’ascendant.Le début du deuxième set a été une réplique quasiment exacte de celui du premier. Si Alexander Bublik a breaké sur la première mise en jeu de son adversaire, Jannik Sinner a manqué l’opportunité de prendre la main dans le jeu précédent. C’est dans le cinquième jeu que l’Italien a ensuite recollé avant de subir la révolte de son adversaire. Le 44eme mondial a, en effet, eu pas moins de cinq balles de break dans le jeu suivant mais le Kazakh lest a toutes manquées. Des opportunités gâchées qu’il a ensuite regretté. Dans le neuvième jeu, Jannik Sinner a placé une accélération implacable pour aller chercher le break et s’offrir la chance de servir pour le match. Une occasion que la tête de série numéro 21 n’a pas laissé passer. A sa première balle de match, Jannik Sinner a scellé le sort du match (7-6, 6-4 en 1h42’). Pour un place en finale, son adversaire sera soit la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev, soit Roberto Bautista Agut, septième dans la hiérarchie.Medvedev (RUS, n°1) - Bautista Agut (ESP, n°7)bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4Korda (USA) - Rublev (RUS, n°4)Hurkacz (POL, n°26) - Tsitsipas (GRE, n°2)