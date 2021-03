Tsitsipas déroule

Ses bras levés sur la balle de match en disaient long : Benoit Paire en a terminé de sa tournée américaine, qui s'est soldée par une victoire et cinq défaites, et il est ravi de rentrer en Europe. Sans grande surprise,Paire a pourtant réussi le break d'entrée de match, mais il a ensuite perdu deux de ses services. Dans le deuxième set, Musetti a breaké à 1-1 et 5-3, ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu, et s'est donc tranquillement imposé. On retrouvera désormais Paire sur terre battue, et ça pourra difficilement être pire...Stefanos Tsitsipas, tête de série n°2 du tournoi, n'a pas connu de problèmes particuliers pour se défaire du lucky-loser Damir Dzumhur : 6-1, 6-4 en 1h09.Milos Raonic n'a pas traîné non plus. Le Canadien n'a fait qu'une bouchée de Jordan Thompson. Vainqueur (6-2, 6-1) en une heure de jeu ce samedi, il a joué sa meilleure partition au service. Le 19eme mondial a gagné 86% des points (32/37) sur sa mise en jeu, dont 96% derrière sa première balle (22/23). Kei Nishikori, tête de série n°28, est passé également, mais ce fut beaucoup plus difficile. Le Japonais a dû batailler pendant 2h52 pour venir à bout d'Aljaz Bedene : 7-6, 5-7, 6-4, dans un match marqué par huit breaks, où il a signé le break décisif à 3-3 dans le troisième set. Qualification aussi de la tête de série n°24, Lorenzo Sonego, au détriment de l'Américain Bjorn Fratangelo : 6-4, 7-6 en 1h45. Score équivalent pour la tête de série n°26, Hubert Hurkacz : 7-6, 6-4 en 1h35 contre un autre Américain, Denis Kudla, le tombeur de Jérémy Chardy.(Avec G.I.)bat Lu (TAI) : 6-2, 6-2bat Opelka (USA, n°30) : 6-4, 6-2bat Evans (GBR, n°19) : 6-7 (5), 6-3, 6-3bat Escobedo (USA, Q) : 6-2, 6-3bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-4bat McDonald (USA, Q) : 2-6, 6-3, 7-5bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-4bat Harris (AFS) : forfaitbat A.Zverev (ALL, n°3) : 1-6, 6-3, 6-1bat Basilashvili (GEO, n°27) : 6-3, 4-6, 6-4bat Gaston (FRA, WC) : 6-2, 6-2bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-2bat Dimitrov (BUL, n°9) : 7-5, 7-5bat Giron (USA) : 6-2, 6-2bat Djere (SER) : 6-3, 6-4bat Goffin (BEL, n°8) : 6-3, 6-1Schwartzman (ARG, n°5) - Uchiyama (JAP)Kecmanovic (SER) - Mannarino (FRA, n°25)Karatsev (RUS, n°17) - Kukushkin (KAZ)Korda (USA) - Fognini (ITA, n°10)Garin (CHI, n°13) - Cilic (CRO)bat Paire (FRA, n°23) : 6-3, 6-3Fucsovics (HON, n°29) - Kokkinakis (AUS, Q)Sandgren (USA) - Rublev (RUS, n°4)Shapovalov (CAN, n°6) - Ivashka (BIE)bat Kudla (USA) : 7-6 (5), 6-4Humbert (FRA, n°20) - J.Sousa (POR)bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-1De Minaur (AUS, n°15) - Galan (COL)bat Fratangelo (USA, Q) : 6-4, 7-6 (5)bat Bedene (SLO) : 7-6 (6), 5-7, 6-4bat Dzumhur (BOS, LL) : 6-1, 6-4