ATP - Miami : Mannarino et Gasquet au tapis

Mannarino et Gasquet un ton en-dessous

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

1er tour

Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA)

Tsonga (FRA)

Bonzi (FRA)

Mannarino (FRA)

Monfils (FRA, n°22)

Paire (FRA)

Gaston (FRA)

Simon (FRA)

Gasquet (FRA)

Qu'il s'agisse d'Adrian Mannarino face à Nick Kyrgios ou de l'un de nos autres trentenaires Richard Gasquet, opposé, lui, à Thanasi Kokkinakis, les deux ont bu lourdement la tasse (7-6, 6-3 et 6-4, 6-2) et ne verront donc pas davantage le deuxième tour du tournoi que Benoît Paire et Gilles Simon, également éjectés d'entrée. Face aux deux copains, Mannarino et Gasquet, déjà sortis au premier tour à Indian Wells, n'ont d'ailleurs pas pesé lourd. A l'exception du premier set du premier face au récent quart de finaliste à Indian Wells, les deux Français n'ont jamais offert de réelle résistance à leur adversaire respectif.Le Francilien s'est incliné 7-6, 6-3 face au 102eme mondial. Le Biterrois s'est fait battre plus sèchement encore (6-4, 6-2), face au 97eme au classement, pourtant issu des qualifications. Dans les deux cas, les matchs ont mis du temps à démarrer, mais une fois que le ton a été donné, Kyrgios, comme Kokkinakis, n'ont laissé que des miettes à nos deux représentants. Et si Mannarino a accroché jusqu'à 6-6 celui qui avait été tout près de croquer Rafael Nadal en Californie la semaine dernière, dans le jeu décisif, déjà, il n'y a pas eu photo entre les deux hommes (7-3 en faveur de Kyrgios). Ce dernier affrontera Andrey Rublev. "Kokkiboy", lui, sera opposé à Diego Schwartzman. Il ne reste plus que six Tricolores dans le tableau.- ByeDelbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)Martinez (ESP) - Struff (ALL)- Bye- ByeBrooksby (USA) - Coria (ARG)Baez (ARG) - Majchrzak (POL)- Bye- ByeHarris (AFS) - Bagnis (ARG)Gomez (EQU, Q) - Nishioka (JAP, Q)- Bye- ByeBedene (SLO) -Djere (SER) -- Bye- ByeAltmaier (ALL) - Wolf (USA, Q)- Thompson (AUS)- Bye- ByeMusetti (ITA) - Popyrin (AUS)Fucsovics (HUN) - Giron (USA)- Bye- ByeKukushkin (KAZ, Q) - Van de Zandschulp (PBS)Paul (USA) -- Bye- ByeKorda (USA) - Davidovich Fokina (ESP)Sock (USA, Q) - Kecmanovic (SER)- Bye- Byebat: 7-6 (3), 6-3bat Munar (ESP, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3bat Cressy (USA) : 6-3, 6-2- Bye- Byebat Griekspoor (PBS) : 7-5, 4-6, 6-3bat Krueger (USA, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Kwon (CdS) : 6-1, 7-5bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-5- Bye- Byebat: 7-6 (8), 1-6, 6-4bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2- Bye- Byebat Nava (USA, WC) : 6-2, 6-1bat: 7-5, 6-1- Bye- Byebat: 6-4, 6-2bat J.Shang (CHN, WC) : 6-7 (3), 7-5, 6-4- Bye- Byebat Koepfer (ALL) : 6-7 (8), 6-4, 6-4bat Verdasco (ESP, Q) : 6-4, 7-5- Bye