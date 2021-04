ATP - Miami : Mais où s'arrêtera Sinner ?

The kid is alright 💪@janniksin defeats Roberto Bautista Agut 5-7 6-4 6-4 to become the youngest man to reach the #MiamiOpen final since Rafael Nadal in 2005. pic.twitter.com/phycrZ6H8X

— Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2021

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Demi-finales

Quarts de finale

Alors qu'il n'avait jamais été aussi loin qu'un troisième tour en Masters 1000 (à Rome l'an passé), Jannik Sinner s'offre une première finale en seulement quatre participations à un tournoi de cette catégorie ! A Miami, le joueur italien de 19 ans (31eme mondial) surprend de jour en jour, et après Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori et Alexander Bublik, c'est Roberto Bautista Agut, 12eme mondial, qui a subi la loi du natif du Trentin.Dans ce match où les deux joueurs n'ont pas forcément régné au service (4 breaks pour Sinner, 3 pour Bautista Agut), c'est "RBA" qui a pris le meilleur départ en menant 3-1. Mais Sinner est revenu à 3-3, avant de perdre une nouvelle fois sa mise en jeu à 5-5, et donc le set. Dans la deuxième manche, l'Italien est passé tout près de la correctionnelle en devant sauver quatre balles de break à 3-3, et c'est finalement lui qui a surpris l'Espagnol en lui prenant son service à 5-4 pour égaliser à une manche partout. Ce fut même encore pire dans le troisième set, où Bautista Agut a mené 3-1, mais la machine espagnole s'est soudainement crispée et Sinner en a profité pour égaliser à 3-3, puis lui prendre son service blanc à 5-4 et donc empocher la victoire.Assuré de gagner au moins dix places lundi prochain, l'Italien va donc disputer sa troisième finale sur le circuit ATP et tenter de décrocher son troisième titre après Sofia 2020 et le Great Ocean River Open de Melbourne 2021, contre Andrey Rublev (1-0 pour le Russe dans les confrontations) ou Hubert Hurkacz (0-0).bat Bautista Agut (ESP, n°7) : 5-7, 6-4, 6-4Rublev (RUS, n°4) - Hurkacz (POL, n°26)bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-2bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4bat Korda (USA) : 7-5, 7-6 (7)bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 2-6, 6-3, 6-4