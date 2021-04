ATP - Miami : La sensation Hurkacz !

A peine 24 heures après avoir perdu sa tête de série n°1, le Masters 1000 de Miami perd sa tête de série n°2. Stefanos Tsitsipas n'a pas fait mieux que Daniil Medvedev, et s'est lui aussi incliné en quarts de finale. Mais si le Russe a échoué mercredi contre un joueur du Top 10 (Roberto Bautista Agut), le Grec a chuté contre le 37eme, Hubert Hurkacz. Pour son deuxième quart de finale en Masters 1000 (il avait perdu à Indian Wells contre Federer en 2019), le Polonais de 24 ans n'a pas tremblé et s'est imposé 2-6, 6-3, 6-4 en 2h21, lui qui avait perdu sept de ses huit confrontations avec Tsitsipas. Il a pourtant mal débuté le match, en perdant le premier set après s'être fait breaker à 0-0 et 4-2 et avoir manqué trois balles de débreak à 1-2. Les choses ont encore empiré lorsqu'il a perdu son service d'entrée de deuxième set. Mais de façon assez incroyable, le n°5 mondial a commencé à perdre le fil de son jeu et commettre de grosses fautes. Il a perdu son service à 2-1, permettant à Hurkacz d'égaliser, puis à 4-3, et le Polonais ne s'est pas fait prier pour égaliser à un set partout. Dans le troisième, le puissant Hurkacz, auteur de 15 aces lors de cette partie, a breaké à 2-2, puis a sauvé une balle de 3-3, avant de s'imposer assez tranquillement. Le voici donc dans le dernier carré d'un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait lui permettre de gagner au moins dix places au classement. Ce sera contre Andrey Rublev (qu'il a battu à Rome en septembre dernier) ou Sebastian Korda (qu'il a battu en finale à Delray Bech en Floride en janvier dernier).

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Quarts de finale

bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-2bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4Korda (USA) - Rublev (RUS, n°4)bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 2-6, 6-3, 6-4