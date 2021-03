John Isner adore le tournoi de Miami, qu'il a remporté en 2018 contre Alexander Zverev et dont il a disputé la finale en 2019 contre Roger Federer, et il sera présent en deuxième semaine une nouvelle fois cette année ! Tête de série n°18, il s'est qualifié pour les huitièmes de finale en sortant Felix Auger-Aliassime (n°11), de quinze ans son cadet, en deux tie-breaks : 7-5 puis 7-5 en 1h49. Fait assez rare pour être signalé, les deux joueurs n'ont pas eu la moindre balle de break à défendre. Isner a servi 16 aces et Auger-Aliassime 11, et c'est donc lors des jeux décisifs que le géant de bientôt 36 ans a fait la différence. "FAA" a pourtant mené 5-4 dans le tie-break du deuxième set, mais a perdu trois points de suite, et donc le match. Isner sera opposé pour une place en quarts au n°12 mondial Robert Bautista Agut, qui a dominé Jan-Lennard Struff (42eme) en trois sets et 1h53 de jeu : 4-6, 6-3, 6-2. L'Espagnol a perdu le premier set en se faisant breaker à 4-4, puis a gagné le deuxième en breakant à 3-2 et le troisième en breakant à 1-1 et 4-2.

Sinner poursuit sa route

Si Isner et Bautsita Agut ont dépassé la trentaine, la nouvelle génération sera représentée en huitièmes de finale par Jannik Sinner, déjà 31eme mondial à 19 ans. L'Italien s'est défait de Karen Khachanov (22eme) sur le score de 4-6, 7-6, 6-4 en 2h51. Dans la chaleur de Floride, les deux joueurs ont eu du mal à conserver leur service dans la première manche (trois breaks pour le Russe, deux pour l'Italien), alors qu'il n'y a en revanche pas eu le moindre break dans la deuxième, remportée 7-2 au tie-break par Sinner. Dans le troisième set, les deux joueurs ont facilement tenu leur mise en jeu, jusqu'à 4-4 où Sinner, supérieur dans le jeu, a réussi le break décisif pour s'imposer. Il affrontera un joueur non tête de série au tour suivant : Ruusuvuori ou Ymer.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) - Popyrin (AUS)

Tiafoe (USA) - Lajovic (SER, n°16)

Isner (USA, n°18) bat Auger-Aliassime (CAN, n°11) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Struff (ALL, n°31) : 4-6, 6-3, 6-2



Ruusuvuori (FIN) - M.Ymer (SUE)

Sinner (ITA, n°21) bat Khachanov (RUS, n°14) : 4-6, 7-6 (2), 6-4

Norrie (GBR) - Fritz (USA, n°22)

Bublik (KAZ, n°32) - Duckworth (AUS)



Schwartzman (ARG, n°5) - Mannarino (FRA, n°25)

Karatsev (RUS, n°17) - Korda (USA)

Cilic (CRO) - Musetti (ITA)

Fucsovics (HON, n°29) - Rublev (RUS, n°4)



Shapovalov (CAN, n°6) - Hurkacz (POL, n°26)

Humbert (FRA, n°20) - Raonic (CAN, n°12)

Galan (COL) - Sonego (ITA, n°24)

Nishikori (JAP, n°28) - Tsitsipas (GRE, n°2)