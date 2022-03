Tsonga s'arrête là



All-Aussie R2 incoming 🇦🇺@jordanthommmo2 edges out a resurgent Tsonga 6-7(1) 6-4 6-4 and will face de Minaur next in Miami#MiamiOpen pic.twitter.com/NAkLtoYTcr

— Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2022

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

1er tour

Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA)

Tsonga (FRA)

Bonzi (FRA)

Mannarino (FRA)

Monfils (FRA, n°22)

Paire (FRA)

Gaston (FRA)

Simon (FRA)

Gasquet (FRA)

Une victoire contre Daniil Medvedev puis six défaites de suite. Tel était l'improbable bilan d'Ugo Humbert avant de prendre part au Masters 1000 de Miami. Touché par le covid puis une blessure à l'adducteur, lSolide dans le premier set, où il n'a pas eu de balle de break à défendre et a pris le service du Slovène à 3-2, Humbert a ensuite perdu le deuxième en se faisant breaker sur la seule occasion du set de Bedene, à 1-0. Dans le troisième, le Français a rapidement mené 4-1 puis a perdu son service, mais le Slovène s'est raté au moment où il servait pour revenir à 4-4, et c'est donc Humbert qui s'impose et affrontera Aslan Karatsev, qui reste sur trois défaites de suite. Un coup à jouer peut-être ?Pour la première fois depuis sa défaite contre Rafael Nadal en quarts de finale à Bercy en 2019, Jo-Wilfried Tsonga disputait un match en Masters 1000 ce jeudi. Mais le 225eme mondial s'est incliné contre le 78eme, Jordan ThompsonAuteur de 6 aces pour aucune double-faute, Tsonga a tout de même eu 13 balles de break à défendre, et en a sauvées 10. Breaké sur son premier jeu de service du match, il a fini par empocher la première manche 7-1 au tie-break. Mais un break à 3-3 a permis à l'Australien d'égaliser à une manche partout, puis à 4-4 dans le troisième set, il a signé un nouveau break décisif, même si Tsonga a eu une balle de 5-5 dans le dernier jeu. En manque de rythme mais visiblement très heureux d'être sur le court, le Français s'arrête dès son entrée en lice. On le reverra dans dix jours à Monte-Carlo, où il obtenu une wild-card.- ByeDelbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)bat Struff (ALL) : 6-3, 2-0 abandon- Bye- Byebat Coria (ARG) : 3-6, 6-2, 6-3bat Baez (ARG) : 6-4, 6-3- Bye- Byebat Bagnis (ARG) : 6-3, 6-3bat Gomez (EQU, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-1- Bye- Byebat Bedene (SLO) : 6-3, 2-6, 6-3Djere (SER) -- Bye- Byebat Altmaier (ALL) : 6-4, 6-4bat: 6-7 (1), 6-4, 6-4- Bye- Byebat Musetti (ITA) : 7-5, 7-6 (5)bat Giron (USA) : 6-3, 6-4- Bye- ByeKukushkin (KAZ, Q) - Van de Zandschulp (PBS)Paul (USA) -- Bye- Byebat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, 6-1Sock (USA, Q) - Kecmanovic (SER)- Bye- Byebat: 7-6 (3), 6-3bat Munar (ESP, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3bat Cressy (USA) : 6-3, 6-2- Bye- Byebat Griekspoor (PBS) : 7-5, 4-6, 6-3bat Krueger (USA, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Kwon (CdS) : 6-1, 7-5bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-5- Bye- Byebat: 7-6 (8), 1-6, 6-4bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2- Bye- Byebat Nava (USA, WC) : 6-2, 6-1bat: 7-5, 6-1- Bye- Byebat: 6-4, 6-2bat J.Shang (CHN, WC) : 6-7 (3), 7-5, 6-4- Bye- Byebat Koepfer (ALL) : 6-7 (8), 6-4, 6-4bat Verdasco (ESP, Q) : 6-4, 7-5- Bye