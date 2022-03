ATP - Miami : Humbert, enfin !

Une victoire contre Daniil Medvedev puis six défaites de suite. Tel était l'improbable bilan d'Ugo Humbert avant de prendre part au Masters 1000 de Miami. Touché par le covid puis une blessure à l'adducteur, le Messin de 23 ans n'avait plus gagné depuis son match contre Medvedev à l'ATP Cup le 2 janvier mais ce jeudi, le 45eme mondial est parvenu à battre le 141eme pour son entrée en lice en Floride : 6-3, 3-6, 6-3 en 1h57. Solide dans le premier set, où il n'a pas eu de balle de break à défendre et a pris le service du Slovène à 3-2, Humbert a ensuite perdu le deuxième en se faisant breaker sur la seule occasion du set de Bedene, à 1-0. Dans le troisième, le Français a rapidement mené 4-1 puis a perdu son service, mais le Slovène s'est raté au moment où il servait pour revenir à 4-4, et c'est donc Humbert qui s'impose et affrontera Aslan Karatsev, qui reste sur trois défaites de suite. Un coup à jouer peut-être ?



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)

Martinez (ESP) bat Struff (ALL) : 6-3, 2-0 abandon

Garin (CHI, n°27) - Bye



Basilashvili (GEO, n°18) - Bye

Brooksby (USA) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Majchrzak (POL)

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Shapovalov (CAN, n°12) - Bye

Harris (AFS) bat Bagnis (ARG) : 6-3, 6-3

Nishioka (JAP, Q) bat Gomez (EQU, Q) : 6-2, 6-7 (2), 6-1

Evans (GBR, n°24) - Bye



Karatsev (RUS, n°29) - Bye

Humbert (FRA) bat Bedene (SLO) : 6-3, 2-6, 6-3

Djere (SER) - Rinderknech (FRA)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Altmaier (ALL) - Wolf (USA, Q)

Tsonga (FRA) - Thompson (AUS)

De Minaur (AUS, n°25) - Bye



Cilic (CRO, n°21) - Bye

Musetti (ITA) - Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN) - Giron (USA)

Alcaraz (ESP, n°14) - Bye



Fritz (USA, n°11) - Bye

Kukushkin (KAZ, Q) - Van de Zandschulp (PBS)

Paul (USA) - Bonzi (FRA)

Khachanov (RUS, n°23) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°32) - Bye

Korda (USA) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, 6-1

Sock (USA, Q) - Kecmanovic (SER)

Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) bat Mannarino (FRA) : 7-6 (3), 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Munar (ESP, Q) : 6-3, 6-4

Fognini (ITA, n°31) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°17) - Bye

Goffin (BEL) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Cressy (USA) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°9) - Bye



Opelka (USA, n°16) - Bye

F.Cerundolo (ARG) bat Griekspoor (PBS) : 7-5, 4-6, 6-3

Otte (ALL) bat Krueger (USA, Q) : 6-3, 6-4

Monfils (FRA, n°22) - Bye



Tiafoe (USA, n°28) - Bye

Nakashima (USA) bat Kwon (CdS) : 6-1, 7-5

J.Cerundolo (ARG) bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-5

Berrettini (ITA, n°4) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Laaksonen (SUI) bat Paire (FRA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Galan (COL, Q) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°30) - Bye



Isner (USA, n°20) - Bye

Gaston (FRA) bat Nava (USA, WC) : 6-2, 6-1

Draper (GBR, WC) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-1

Norrie (GBR, n°10) - Bye



Schwartzman (ARG) - Bye

Kokkinakis (AUS, Q) bat Gasquet (FRA) : 6-4, 6-2

Kudla (USA, Q) bat J.Shang (CHN, WC) : 6-7 (3), 7-5, 6-4

Sonego (ITA, n°19) - Bye



Dimitrov (BUL, n°26) - Bye

McDonald (USA) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (8), 6-4, 6-4

Coric (CRO) bat Verdasco (ESP, Q) : 6-4, 7-5

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye