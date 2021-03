ATP - Miami : Goffin déjà dehors

Quatrième défaite en cinq matchs pour David Goffin ! Depuis sa victoire au tournoi de Montpellier, le Belge n'est pas en grande forme, et il a été éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, dont il est la tête de série n°8. Il s'est incliné contre le 104eme mondial, James Duckworth, sur le score de 6-3, 6-1 en 1h16. L'Australien a servi 5 aces et n'a pas eu de balles de break à défendre. Reilly Opelka, tête de série n°30, a également pris la porte, en perdant 6-4, 6-2 en 1h07 contre Alexei Popyrin, le vainqueur du tournoi de Singapour. Les deux hommes ont servi 25 aces au total (13 pour Popyrin, 12 pour Opelka), mais seul l'Australien n'a pas perdu son service lors de ce match, avec trois balles de break sauvées.

Fritz et Lajovic au 3eme tour

En revanche, Taylor Fritz et Dusan Lajovic ont tenu leur rang. L'Américain, tête de série n°22, s'est tranquillement imposé 6-2, 6-2 en 55 minutes contre son compatriote Marcos Giron, sans avoir la moindre balle de break à défendre. Le Serbe, tête de série n°16, a quant à lui battu Ernesto Escobedo 6-2, 6-3 en 1h13 en sauvant les deux balles de break que s'est procuré l'Américain.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



