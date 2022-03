Hugo en fuego 🔥@HugoGaston7 knocks out 2018 Miami champion Isner 7-6(5) 6-4!#MiamiOpen pic.twitter.com/TEENL6Xmi7

— Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2022

Kyrgios expédie Rublev, Sinner revient de loin

Zverev, Carreno Busta et Fognini passent

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

2eme tour

Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA)

Monfils (FRA, n°22)

Gaston (FRA)

Quel perf de Hugo Gaston ! Auteur d'une saison très mitigée jusque-là, la Toulousain de 21 ans a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière ce vendredi en éliminant John Isner, 22eme mondial, à Miami en deux sets : 7-6, 6-4 en 1h34. Face au géant américain, Gaston a fait valoir sa panoplie technique, faisant notamment beaucoup courir son adversaire avec des amorties, et concluant le match sur un magnifique retour gagnant.Il a poussé l'Américain au tie-break, et a réussi à l'emporter 7-5 après avoir été mené 4-1. Isner a pris un coup sur la tête et a dû défendre trois balles de 2-0 dans la foulée. Il y parvenu et s'est peu à peu remis dans le match, mais à 5-4, il a craqué et a perdu son service pour la première et dernière fois de la partie, offrant une très belle victoire au Français, qui lui rendait pourtant 35 centimètres. Gaston, qui devrait gagner environ six places au classement, défiera au tour suivant Cameron Norrie, tête de série n°10, qui s'est défait en deux sets et 2h03 de jeu de son compatriote Jack Draper : 7-6, 6-4. Le vainqueur du tournoi d'Indian Wells 2021 a manqué une balle de premier set à 5-3, mais a fini par le remporter au tie-break (7-5), puis un break à 3-3 dans le deuxième lui a permis de l'emporter.Battu en demi-finale à Indian Wells par le futur vainqueur, Taylor Fritz, Andrey Rublev rentre chez lui dès le deuxième tour à Miami. Le n°7 mondial a été expédié par Nick Kyrgios, qui était dans un excellent jour et qui l'a emporté 6-3, 6-0 en 52 minutes ! Auteur de 10 aces, pour aucune double-faute, l'Australien, qui avait été breaké en premier, a finalement remporté le premier set en prenant deux fois le service adverse. Puis il a déroulé son tennis dans le deuxième, face à Rublev inoffensif. Dans le même huitième de tableau, le n°11 mondial Jannick Sinner a eu toutes les peines du monde à éliminer Emil Ruusuvuori. Il a fini par s'imposer 6-4, 3-6, 7-6 en 2h41,Pas de surprise lors des autres matchs de ce début de journée au Masters 1000 de Miami, avec la qualification de trois têtes de série. Le n°4 mondial Alexander Zverev était opposé au revenant Borna Coric, et même s'il a souffert, il a fini par l'emporter 6-2, 3-6, 6-3 en 1h57, grâce notamment à 12 aces, au terme d'un match où il y a eu un break par set.et en lui prenant trois fois son service. Ce fut plus dur pour Fabio Fognini (n°31) mais ça passe quand même contre Taro Daniel, en 2h51 : 6-7, 6-2, 7-6 dans un match à dix breaks. L'Italien a manqué trois balles de premier set avant de le perdre au tie-break (7-1). Le Japonais a servi pour le match à 6-5 dans le troisième set, mais il a complètement craqué, se faisant débreaker sur un jeu blanc, puis perdant le tie-break 7-5.Medvedev (RUS, n°1) - A.Murray (GBR, WC)Martinez (ESP) - Garin (CHI, n°27)Basilashvili (GEO, n°18) - Brooksby (USA)Majchrzak (POL) - Bautista Agut (ESP, n°15)Shapovalov (CAN, n°12) - Harris (AFS)Nishioka (JAP, Q) - Evans (GBR, n°24)Karatsev (RUS, n°29) -- Hurkacz (POL, n°8)Tsitsipas (GRE, n°3) - Wolf (USA, Q)Thompson (AUS) - De Minaur (AUS, n°25)Cilic (CRO, n°21) - Popyrin (AUS)Fucsovics (HUN) - Alcaraz (ESP, n°14)Fritz (USA, n°11) - Kukushkin (KAZ, Q)Paul (USA) - Khachanov (RUS, n°23)Ramos-Vinolas (ESP, n°32) - Korda (USA)Kecmanovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-0bat Daniel (JAP, Q) : 6-7 (1), 6-2, 7-6 (5)bat Goffin (BEL) : 6-3, 6-2bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (8)Opelka (USA, n°16) - F.Cerundolo (ARG)Otte (ALL) -Tiafoe (USA, n°28) - Nakashima (USA)bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (7), 3-6, 6-3Ruud (NOR, n°6) - Laaksonen (SUI)Galan (COL, Q) - Bublik (KAZ, n°30)bat Isner (USA, n°20) : 7-6 (5), 6-4bat Draper (GBR, WC) : 7-6 (5), 6-4Schwartzman (ARG) - Kokkinakis (AUS, Q)Kudla (USA, Q) - Sonego (ITA, n°19)Dimitrov (BUL, n°26) - McDonald (USA)bat Coric (CRO) : 6-2, 3-6, 6-3