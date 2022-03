ATP - Miami : Gaston n'a pas forcé pour son entrée en lice

Il n'a pas eu à forcer. Le Français Hugo Gaston, 68eme joueur mondial, s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre l'Américain Emilio Nava, 312eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-2, 6-1) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, le Français a réussi le break d'entrée, avant de récidiver au meilleur des moments, soit au moment de conclure (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont quelque peu fait jeu égal pendant les trois premiers jeux. A ce moment, le Tricolore a accéléré, remportant les quatre derniers jeux de ce match, dont les deux derniers services de son adversaire d'un jour, même s'il s'y est repris à deux fois pour le double-break. Sa conclusion est ensuite intervenue à sa deuxième balle de match (6-1). Au tour suivant, le niveau augmente clairement puisqu'Hugo Gaston affrontera l'Américain John Isner, 22eme joueur mondial, et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°20.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)

Martinez (ESP) - Struff (ALL)

Garin (CHI, n°27) - Bye



Basilashvili (GEO, n°18) - Bye

Brooksby (USA) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Majchrzak (POL)

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Shapovalov (CAN, n°12) - Bye

Harris (AFS) - Bagnis (ARG)

Gomez (EQU, Q) - Nishioka (JAP, Q)

Evans (GBR, n°24) - Bye



Karatsev (RUS, n°29) - Bye

Bedene (SLO) - Humbert (FRA)

Djere (SER) - Rinderknech (FRA)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Altmaier (ALL) - Wolf (USA, Q)

Tsonga (FRA) - Thompson (AUS)

De Minaur (AUS, n°25) - Bye



Cilic (CRO, n°21) - Bye

Musetti (ITA) - Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN) - Giron (USA)

Alcaraz (ESP, n°14) - Bye



Fritz (USA, n°11) - Bye

Kukushkin (KAZ, Q) - Van de Zandschulp (PBS)

Paul (USA) - Bonzi (FRA)

Khachanov (RUS, n°23) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°32) - Bye

Korda (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Sock (USA, Q) - Kecmanovic (SER)

Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) - Mannarino (FRA)

Munar (ESP, Q) - Daniel (JAP, Q)

Fognini (ITA, n°31) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°17) - Bye

Carballes Baena (ESP) - Goffin (BEL)

Cressy (USA) - Ruusuvuori (FIN)

Sinner (ITA, n°9) - Bye



Opelka (USA, n°16) - Bye

F.Cerundolo (ARG) bat Griekspoor (PBS) : 7-5, 4-6, 6-3

Otte (ALL) - Krueger (USA, Q)

Monfils (FRA, n°22) - Bye



Tiafoe (USA, n°28) - Bye

Nakashima (USA) bat Kwon (CdS) : 6-1, 7-5

J.Cerundolo (ARG) - Lajovic (SER)

Berrettini (ITA, n°4) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Laaksonen (SUI) - Paire (FRA)

Galan (COL, Q) - Millman (AUS)

Bublik (KAZ, n°30) - Bye



Isner (USA, n°20) - Bye

Gaston (FRA) bat Nava (USA, WC) : 6-2, 6-1

Simon (FRA) - Draper (GBR, WC)

Norrie (GBR, n°10) - Bye



Schwartzman (ARG) - Bye

Kokkinakis (AUS, Q) - Gasquet (FRA)

J.Shang (CHN, WC) - Kudla (USA, Q)

Sonego (ITA, n°19) - Bye



Dimitrov (BUL, n°26) - Bye

McDonald (USA) - Koepfer (ALL)

Coric (CRO) - Verdasco (ESP, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye