ATP - Miami : Expéditif contre Thompson, Raonic rejoint le 3eme tour

Milos Raonic n'a pas trainé. Au 2eme tour du Masters 1000 de Miami, le Canadien n'a fait qu'une bouchée de Jordan Thompson. Vainqueur (6-2, 6-1) en une heure de jeu ce samedi, il a joué sa meilleure partition au service. Le 19eme mondial a gagné 86% des points (32/37) sur sa mise en jeu, dont 96% derrière sa première balle (22/23). Au 3eme tour, la tête de série n°12 pourrait affronter Ugo Humbert. Le Français est opposé dans la soirée au 103eme mondial João Sousa.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Lu (TAI) : 6-2, 6-2

Popyrin (AUS) bat Opelka (USA, n°30) : 6-4, 6-2

Tiafoe (USA) bat Evans (GBR, n°19) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Lajovic (SER, n°16) bat Escobedo (USA, Q) : 6-2, 6-3



Auger-Aliassime (CAN, n°11) bat Herbert (FRA) : 6-4, 6-4

Isner (USA, n°18) bat McDonald (USA, Q) : 2-6, 6-3, 7-5

Struff (ALL, n°31) bat Berankis (LIT) : 6-3, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Harris (AFS) : forfait



Ruusuvuori (FIN) bat A.Zverev (ALL, n°3) : 1-6, 6-3, 6-1

M.Ymer (SUE) bat Basilashvili (GEO, n°27) : 6-3, 4-6, 6-4

Sinner (ITA, n°21) bat Gaston (FRA, WC) : 6-2, 6-2

Khachanov (RUS, n°14) bat Hanfmann (ALL) : 6-3, 6-2



Norrie (GBR) bat Dimitrov (BUL, n°9) : 7-5, 7-5

Fritz (USA, n°22) bat Giron (USA) : 6-2, 6-2

Bublik (KAZ, n°32) bat Djere (SER) : 6-3, 6-4

Duckworth (AUS) bat Goffin (BEL, n°8) : 6-3, 6-1



Schwartzman (ARG, n°5) - Uchiyama (JAP)

Kecmanovic (SER) - Mannarino (FRA, n°25)

Karatsev (RUS, n°17) - Kukushkin (KAZ)

Korda (USA) - Fognini (ITA, n°10)



Garin (CHI, n°13) - Cilic (CRO)

Musetti (ITA) - Paire (FRA, n°23)

Fucsovics (HON, n°29) - Kokkinakis (AUS, Q)

Sandgren (USA) - Rublev (RUS, n°4)



Shapovalov (CAN, n°6) - Ivashka (BIE)

Kudla (USA) - Hurkacz (POL, n°26)

Humbert (FRA, n°20) - J.Sousa (POR)

Raonic (CAN, n°12) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-1



De Minaur (AUS, n°15) - Galan (COL)

Fratangelo (USA, Q) - Sonego (ITA, n°24)

Nishikori (JAP, n°28) - Bedene (SLO)

Dzumhur (BOS, LL) - Tsitsipas (GRE, n°2)