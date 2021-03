ATP - Miami : Djokovic forfait à son tour !

Novak Djokovic ne remportera pas son septième Masters 1000 de Miami cette année ! Le n°1 mondial a en effet décidé de renoncer au tournoi floridien, qui débutera la semaine prochaine et dont il aurait été le grand favori. « Chers fans, je suis très désolé d’annoncer que je ne participerai pas au tournoi de Miami cette année. J’ai décidé d’utiliser ce précieux temps à la maison pour être avec ma famille. Avec toutes ces restrictions, j’ai besoin de trouver l’équilibre entre mon temps sur le circuit et celui à la maison. J’ai hâte de revenir l’année prochaine ! », a tweeté le Serbe dans la soirée.

Djokovic reprendra à Monte-Carlo

En cette période de pandémie, qui a complexifié la vie sur le circuit, avec une quarantaine à respecter, un nombre de proches autorisés très limité, des tests quasi-quotidiens, et bien sûr l'absence de public la plupart du temps, Novak Djokovic préfère ne pas aller en Floride, où il devait faire son retour à la compétition après son triomphe à l'Open d'Australie. L'homme aux 312 semaines passées en tête du classement ATP (un record, série en cours), qui avait remporté le Masters 1000 de Miami en 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, devrait reprendre le cours de sa saison lors de ses deux tournois "à domicile" sur terre battue, à Monte-Carlo (où il réside) à partir du 11 avril et à Belgrade (dans son "Novak Tennis Center" la semaine suivante).

Une première depuis Bercy 2004

Comme le stipule le règlement ATP concernant le classement pendant cette période de pandémie, il conservera la moitié des points acquis à Miami en 2019 (le tournoi a été annulé l'an passé), c'est-à-dire 45, correspondant à son huitième de finale perdu contre Roberto Bautista Agut. Pour la première fois depuis Bercy 2004, un Masters 1000 va donc se dérouler sans Novak Djokovic, Rafael Nadal (pas encore totalement guéri de son dos) et Roger Federer (qui a renoncé il y a plusieurs semaines déjà) ! Dominic Thiem, Gaël Monfils, Pablo Carreno Busta, Stan Wawrinka, Borna Coric, Filip Krajinovic, Guido Pella et Richard Gasquet seront les autres joueurs du Top 50 absents en Floride. Daniil Medvedev sera donc la tête de série n°1, à moins que le Russe ne renonce à son tour ?