Arthur Rinderknech n’ira pas plus loin que le deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Après sa victoire sur Laslo Djere, le Français s’est incliné en deux manches face à la tête de série numéro 8 Hubert Hurkacz. Le Tricolore a tout d’abord mené la vie dure au Polonais, qui a été le seul à devoir sauver une balle de break dans le cinquième jeu. Aucun des deux joueurs ne parvenant à prendre l’ascendant sur l’autre, c’est sans surprise au tiebreak qu’ils se sont départagés. Arthur Rinderknech a démarré fort en prenant un point sur le service d’Hubert Hurkacz à deux reprises mais le numéro 10 mondial a toujours su recoller. Enchaînant quatre points de suite, le Polonais a conclu la première manche. Devant réagir, Arthur Rinderknech a finalement cédé. Convertissant deux de ses quatre balles de break à l’entame de la deuxième manche, Hubert Hurkacz a très vite mené quatre jeux à rien avant de manquer une première balle de match sur le service du Français. Le Polonais a finalement conclu sur son engagement (7-6, 6-2 en 1h39’).

Karatsev est venu à bout d’Humbert

Pour une place en huitièmes de finale, Hubert Hurkacz ne croisera pas à nouveau la route d’un Français. En effet, Ugo Humbert s’est incliné en deux manches face à Aslan Karatsev. Si le Tricolore a breaké d’entrée, il a vu le Russe revenir immédiatement à hauteur puis ce dernier a manqué deux opportunités de se détacher au score. C’est finalement aux portes du jeu décisif que le 32eme mondial a fait la différence. Accrocheur, Ugo Humbert a sauvé six balles de set et manqué une balle de débreak avant de céder la première manche. La deuxième a vu Aslan Karatsev prendre immédiatement les choses en main. Le Russe a pris le service du Français dès le premier jeu et ne lui a pas laissé la moindre occasion de revenir. Pire encore, la tête de série numéro 29 du tournoi a corsé l’addition avec un deuxième break pour mener cinq jeux à un. Au moment de conclure, Aslan Karatsev a tremblé avec deux balles de débreak écartées mais la première balle de match a été la bonne (7-5, 6-2 en 1h47’).

Medvedev bien lancé

Daniil Medvedev ne compte pas connaître une nouvelle désillusion. Eliminé dès les 16emes de finale à Indian Wells, le Russe a démarré son parcours à Miami par un succès sur Andy Murray dans un duel d’anciens numéro 1 mondiaux. La tête de série numéro 1 du tournoi a pris un bon départ avec le break sur un jeu blanc confirmé pour mener trois jeux à un. Dans l’incapacité de mettre en difficulté Daniil Medvedev, Andy Murray n’a pu que résister avant de voir le Russe conclure le premier set à sa première occasion. L’Ecossais a alors rivalisé avec le numéro 2 mondial pendant les quatre premiers jeux. C’est alors que Daniil Medvedev a changé de braquet pour prendre le service d’Andy Murray et initier une série de quatre jeux remportés consécutivement. Après un deuxième break sur un jeu blanc, c’est à sa première balle de match que le numéro 2 mondial a conclu la rencontre (6-4, 6-2 en 1h30’). Pedro Martinez sera son prochain adversaire sur les courts floridiens après sa victoire sur Cristian Garin, tête de série numéro 27 (7-6, 6-2 en 2h20').

Bautista Agut et de Minaur qualifiés, Khachanov et Auger-Aliassime éliminés

Tête de série numéro 14, Roberto Bautista Agut n’a pas manqué son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami. Si Kamil Majchzak lui a donné du fil à retordre, l’Espagnol a su emballer match et conclure le premier set avec le gain de quatre jeux consécutifs. Dos au mur, le Polonais a réagi en prenant le service de son adversaire sur un jeu blanc d’entrée de deuxième manche mais le 17eme mondial a recollé à deux jeux partout. Après avoir manqué le coche dans le sixième jeu, Roberto Bautista Agut est parvenu à aller chercher le break afin de servir pour le gain du match. Sur un jeu blanc, l’Espagnol a mis un terme aux débats (6-3, 6-3 en 1h15’). Karen Khachanov, 23eme dans la hiérarchie, n’a pas eu la même réussite face à Tommy Paul. L’Américain, 37eme mondial, a pris le meilleur départ avec un break dans le troisième jeu qui lui a permis d’aller chercher le premier set. Le Russe a toutefois réagi et, au terme d’une série de trois jeux de service perdus, a fait la course en tête pour recoller sans forcer dans cette rencontre. Prenant le service de Karen Khachanov dans le huitième jeu du dernier set, Tommy Paul a servi pour le match mais a tremblé et concédé son engagement sans marquer le moindre point. Aux portes du jeu décisif, l’Américain a eu trois balles de match sur le service du Russe mais sans concrétiser. C’est finalement dans le tiebreak que Tommy Paul a fait la différence (6-4, 3-6, 7-6 en 2h27’). Il retrouvera son compatriote Taylor Fritz, tête de série numéro 11. Ce dernier a dominé Mikhail Kukushkin en trois manches (6-3, 5-7, 6-3 en 2h08’). Alex de Minaur, tête de série numéro 25, a remporté un duel 100% australien face à Jordan Thompson en deux manches sèches (6-2, 6-3 en 1h09’). Tête de série numéro 7, Félix Auger-Aliassime quitte Miami dès son entrée en lice. Le Canadien a chuté face à Miomir Kecmanovic (6-4, 6-2 en 1h35’), qui aura pour prochain adversaire Sebastian Korda. L’Américain a dominé la tête de série numéro 32 Albert Ramos-Viñolas (4-6, 7-6, 6-3 en 2h42’). Daniel Evans, 24eme dans la hiérarchie, s’est incliné contre Yoshihito Nishioka (3-6, 6-4, 6-3 en 2h19’).



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat A.Murray (GBR, WC) : 6-4, 6-2

Martinez (ESP) bat Garin (CHI, n°27) : 7-6 (2), 6-2

Basilashvili (GEO, n°18) - Brooksby (USA)

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Majchrzak (POL) : 6-3, 6-3



Shapovalov (CAN, n°12) - Harris (AFS)

Nishioka (JAP, Q) bat Evans (GBR, n°24) : 3-6, 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°29) bat Humbert (FRA) : 7-5, 6-2

Hurkacz (POL, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 7-6 (5), 6-2



Tsitsipas (GRE, n°3) - Wolf (USA, Q)

De Minaur (AUS, n°25) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-3

Cilic (CRO, n°21) - Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN) - Alcaraz (ESP, n°14)



Fritz (USA, n°11) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-3, 5-7, 6-3

Paul (USA) bat Khachanov (RUS, n°23) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)

Korda (USA) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°32) : 4-6, 7-6 (6), 6-3

Kecmanovic (SER) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 6-4, 6-2



Kyrgios (AUS, WC) bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-0

Fognini (ITA, n°31) bat Daniel (JAP, Q) : 6-7 (1), 6-2, 7-6 (5)

Carreno Busta (ESP, n°17) bat Goffin (BEL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°9) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (8)



F.Cerundolo (ARG) bat Opelka (USA, n°16) : 6-1, 3-1 abandon

Monfils (FRA, n°22) bat Otte (ALL) : 7-6 (9), 6-1

Tiafoe (USA, n°28) bat Nakashima (USA) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

JM.Cerundolo (ARG) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (7), 3-6, 6-3



Ruud (NOR, n°6) bat Laaksonen (SUI) : 6-1, 6-2

Bublik (KAZ, n°30) bat Galan (COL, Q) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

Gaston (FRA) bat Isner (USA, n°20) : 7-6 (5), 6-4

Norrie (GBR, n°10) bat Draper (GBR, WC) : 7-6 (5), 6-4



Kokkinakis (AUS, Q) bat Schwartzman (ARG, n°13) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Kudla (USA, Q) bat Sonego (ITA, n°19) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

McDonald (USA) bat Dimitrov (BUL, n°26) : 6-1, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Coric (CRO) : 6-4, 3-6, 6-3