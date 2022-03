ATP - Miami : Bons débuts pour Medvedev, pas pour Khachanov

Daniil Medvedev ne compte pas connaître une nouvelle désillusion. Eliminé dès les 16emes de finale à Indian Wells, le Russe a démarré son parcours à Miami par un succès sur Andy Murray dans un duel d’anciens numéro 1 mondiaux. La tête de série numéro 1 du tournoi a pris un bon départ avec le break sur un jeu blanc confirmé pour mener trois jeux à un. Dans l’incapacité de mettre en difficulté Daniil Medvedev, Andy Murray n’a pu que résister avant de voir le Russe conclure le premier set à sa première occasion. L’Ecossais a alors rivalisé avec le numéro 2 mondial pendant les quatre premiers jeux. C’est alors que Daniil Medvedev a changé de braquet pour prendre le service d’Andy Murray et initier une série de quatre jeux remportés consécutivement. Après un deuxième break sur un jeu blanc, c’est à sa première balle de match que le numéro 2 mondial a conclu la rencontre (6-4, 6-2 en 1h30’). Pedro Martinez ou Cristian Garin, tête de série numéro 27, sera son prochain adversaire sur les courts floridiens.

Bautista Agut et de Minaur qualifiés, Khachanov éliminé d’entrée

Tête de série numéro 14, Roberto Bautista Agut n’a pas manqué son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami. Si Kamil Majchzak lui a donné du fil à retordre, l’Espagnol a su emballer match et conclure le premier set avec le gain de quatre jeux consécutifs. Dos au mur, le Polonais a réagi en prenant le service de son adversaire sur un jeu blanc d’entrée de deuxième manche mais le 17eme mondial a recollé à deux jeux partout. Après avoir manqué le coche dans le sixième jeu, Roberto Bautista Agut est parvenu à aller chercher le break afin de servir pour le gain du match. Sur un jeu blanc, l’Espagnol a mis un terme aux débats (6-3, 6-3 en 1h15’). Karen Khachanov, 23eme dans la hiérarchie, n’a pas eu la même réussite face à Tommy Paul. L’Américain, 37eme mondial, a pris le meilleur départ avec un break dans le troisième jeu qui lui a permis d’aller chercher le premier set. Le Russe a toutefois réagi et, au terme d’une série de trois jeux de service perdus, a fait la course en tête pour recoller sans forcer dans cette rencontre. Prenant le service de Karen Khachanov dans le huitième jeu du dernier set, Tommy Paul a servi pour le match mais a tremblé et concédé son engagement sans marquer le moindre point. Aux portes du jeu décisif, l’Américain a eu trois balles de match sur le service du Russe mais sans concrétiser. C’est finalement dans le tiebreak que Tommy Paul a fait la différence (6-4, 3-6, 7-6 en 2h27’). Alex de Minaur, tête de série numéro 25, a remporté un duel 100% australien face à Jordan Thompson en deux manches sèches (6-2, 6-3 en 1h09’).



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat A.Murray (GBR, WC) : 6-4, 6-2

Martinez (ESP) - Garin (CHI, n°27)

Basilashvili (GEO, n°18) - Brooksby (USA)

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Majchrzak (POL) : 6-3, 6-3



Shapovalov (CAN, n°12) - Harris (AFS)

Nishioka (JAP, Q) - Evans (GBR, n°24)

Karatsev (RUS, n°29) - Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA) - Hurkacz (POL, n°8)



Tsitsipas (GRE, n°3) - Wolf (USA, Q)

De Minaur (AUS, n°25) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-3

Cilic (CRO, n°21) - Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN) - Alcaraz (ESP, n°14)



Fritz (USA, n°11) - Kukushkin (KAZ, Q)

Paul (USA) bat Khachanov (RUS, n°23) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)

Ramos-Vinolas (ESP, n°32) - Korda (USA)

Kecmanovic (SER) - Auger-Aliassime (CAN, n°7)



Kyrgios (AUS, WC) bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-0

Fognini (ITA, n°31) bat Daniel (JAP, Q) : 6-7 (1), 6-2, 7-6 (5)

Carreno Busta (ESP, n°17) bat Goffin (BEL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°9) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (8)



F.Cerundolo (ARG) bat Opelka (USA, n°16) : 6-1, 3-1 abandon

Monfils (FRA, n°22) bat Otte (ALL) : 7-6 (9), 6-1

Tiafoe (USA, n°28) bat Nakashima (USA) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

JM.Cerundolo (ARG) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (7), 3-6, 6-3



Ruud (NOR, n°6) bat Laaksonen (SUI) : 6-1, 6-2

Bublik (KAZ, n°30) bat Galan (COL, Q) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

Gaston (FRA) bat Isner (USA, n°20) : 7-6 (5), 6-4

Norrie (GBR, n°10) bat Draper (GBR, WC) : 7-6 (5), 6-4



Kokkinakis (AUS, Q) bat Schwartzman (ARG, n°13) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Kudla (USA, Q) bat Sonego (ITA, n°19) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

McDonald (USA) bat Dimitrov (BUL, n°26) : 6-1, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Coric (CRO) : 6-4, 3-6, 6-3