Arthur Rinderknech n’ira pas plus loin que le deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Après sa victoire sur Laslo Djere, le Français s’est incliné en deux manches face à la tête de série numéro 8 Hubert Hurkacz. Le Tricolore a tout d’abord mené la vie dure au Polonais, qui a été le seul à devoir sauver une balle de break dans le cinquième jeu. Aucun des deux joueurs ne parvenant à prendre l’ascendant sur l’autre, c’est sans surprise au tiebreak qu’ils se sont départagés. Arthur Rinderknech a démarré fort en prenant un point sur le service d’Hubert Hurkacz à deux reprises mais le numéro 10 mondial a toujours su recoller. Enchaînant quatre points de suite, le Polonais a conclu la première manche. Devant réagir, Arthur Rinderknech a finalement cédé. Convertissant deux de ses quatre balles de break à l’entame de la deuxième manche, Hubert Hurkacz a très vite mené quatre jeux à rien avant de manquer une première balle de match sur le service du Français. Le Polonais a finalement conclu sur son engagement (7-6, 6-2 en 1h39’).

Karatsev est venu à bout d’Humbert

Pour une place en huitièmes de finale, Hubert Hurkacz ne croisera pas à nouveau la route d’un Français. En effet, Ugo Humbert s’est incliné en deux manches face à Aslan Karatsev. Si le Tricolore a breaké d’entrée, il a vu le Russe revenir immédiatement à hauteur puis ce dernier a manqué deux opportunités de se détacher au score. C’est finalement aux portes du jeu décisif que le 32eme mondial a fait la différence. Accrocheur, Ugo Humbert a sauvé six balles de set et manqué une balle de débreak avant de céder la première manche. La deuxième a vu Aslan Karatsev prendre immédiatement les choses en main. Le Russe a pris le service du Français dès le premier jeu et ne lui a pas laissé la moindre occasion de revenir. Pire encore, la tête de série numéro 29 du tournoi a corsé l’addition avec un deuxième break pour mener cinq jeux à un. Au moment de conclure, Aslan Karatsev a tremblé avec deux balles de débreak écartées mais la première balle de match a été la bonne (7-5, 6-2 en 1h47’).

Medvedev bien lancé, Tsitsipas lâche un set

Daniil Medvedev ne compte pas connaître une nouvelle désillusion. Eliminé dès les 16emes de finale à Indian Wells, le Russe a démarré son parcours à Miami par un succès sur Andy Murray dans un duel d’anciens numéro 1 mondiaux. La tête de série numéro 1 du tournoi a pris un bon départ avec le break sur un jeu blanc confirmé pour mener trois jeux à un. Dans l’incapacité de mettre en difficulté Daniil Medvedev, Andy Murray n’a pu que résister avant de voir le Russe conclure le premier set à sa première occasion. L’Ecossais a alors rivalisé avec le numéro 2 mondial pendant les quatre premiers jeux. C’est alors que Daniil Medvedev a changé de braquet pour prendre le service d’Andy Murray et initier une série de quatre jeux remportés consécutivement. Après un deuxième break sur un jeu blanc, c’est à sa première balle de match que le numéro 2 mondial a conclu la rencontre (6-4, 6-2 en 1h30’). Pedro Martinez sera son prochain adversaire sur les courts floridiens après sa victoire sur Cristian Garin, tête de série numéro 27 (7-6, 6-2 en 2h20'). Le n°5 mondial Stefanos Tsitsipas verra également le troisième tour, suite à son succès sur Jeffrey Wolf, 167eme. Mais le Grec a souffert pour venir à bout de l'Américain, ne l'emportant qu'après trois sets et 2h02 de jeu : 6-4, 6-7, 6-1. Auteur de 10 aces, Tsitsipas a été breaké deux fois sur les deux occasions de son adversaire, d'entrée de deuxième set et alors qu'il menait déjà 3-0 dans le troisième. Il a cependant réussi à remporter la première fois en réussissant le seul break du set à 5-4, mais a perdu le deuxième 7-5 au tie-break avant de gagner le troisième facilement.

Bautista Agut, Alcaraz et de Minaur qualifiés, Khachanov éliminé

Tête de série numéro 14, Roberto Bautista Agut n’a pas manqué son entrée en lice dans le Masters 1000 de Miami. Si Kamil Majchrzak lui a donné du fil à retordre, l’Espagnol a su emballer match et conclure le premier set avec le gain de quatre jeux consécutifs. Dos au mur, le Polonais a réagi en prenant le service de son adversaire sur un jeu blanc d’entrée de deuxième manche mais le 17eme mondial a recollé à deux jeux partout. Après avoir manqué le coche dans le sixième jeu, Roberto Bautista Agut est parvenu à aller chercher le break afin de servir pour le gain du match. Sur un jeu blanc, l’Espagnol a mis un terme aux débats (6-3, 6-3 en 1h15’). Karen Khachanov, 23eme dans la hiérarchie, n’a pas eu la même réussite face à Tommy Paul. L’Américain, 37eme mondial, a pris le meilleur départ avec un break dans le troisième jeu qui lui a permis d’aller chercher le premier set. Le Russe a toutefois réagi et, au terme d’une série de trois jeux de service perdus, a fait la course en tête pour recoller sans forcer dans cette rencontre. Prenant le service de Karen Khachanov dans le huitième jeu du dernier set, Tommy Paul a servi pour le match mais a tremblé et concédé son engagement sans marquer le moindre point. Aux portes du jeu décisif, l’Américain a eu trois balles de match sur le service du Russe mais sans concrétiser. C’est finalement dans le tiebreak que Tommy Paul a fait la différence (6-4, 3-6, 7-6 en 2h27’). En fin de programme, Carlos Alcaraz (n°14) n'a connu aucune difficulté pour éliminer Marton Fucsovics : 6-3, 6-2 en 1h21, sans jamais perdre son service. L'Espagnol affrontera Marin Cilic, qui a écrasé Alexei Popyrin 6-0, 6-3 en 54 minutes sans avoir la moindre balle de break à défendre.

Auger-Aliassime et Shapovalov au tapis

Il retrouvera son compatriote Taylor Fritz, tête de série numéro 11. Ce dernier a dominé Mikhail Kukushkin en trois manches (6-3, 5-7, 6-3 en 2h08’). Alex de Minaur, tête de série numéro 25, a remporté un duel 100% australien face à Jordan Thompson en deux manches sèches (6-2, 6-3 en 1h09’). Tête de série numéro 7, Félix Auger-Aliassime quitte Miami dès son entrée en lice. Le Canadien a chuté face à Miomir Kecmanovic (6-4, 6-2 en 1h35’), qui aura pour prochain adversaire Sebastian Korda. L’Américain a dominé la tête de série numéro 32 Albert Ramos-Viñolas (4-6, 7-6, 6-3 en 2h42’). Cela s'est mal passé également pour l'autre cador canadien, Denis Shapovalov, tombé en deux sets contre le Sud-Africain Lloyd Harris : 6-3, 6-4 en 1h18. Daniel Evans, 24eme dans la hiérarchie, s’est incliné contre Yoshihito Nishioka (3-6, 6-4, 6-3 en 2h19’). Autre tête de série à quitter le tournoi floridien dès le deuxième tour, Nikoloz Basilashvili a subi la loi de Jenson Brooksby. Le Géorgien, 18eme dans la hiérarchie, s'est incliné en deux manches sèches face à l'Américain (6-3, 6-1 en 1h11'). Ce dernier retrouvera Roberto Bautista Agut pour une place en huitièmes de finale.



(Avec A.S.)



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat A.Murray (GBR, WC) : 6-4, 6-2

Martinez (ESP) bat Garin (CHI, n°27) : 7-6 (2), 6-2

Brooksby (USA) bat Basilashvili (GEO, n°18) : 6-3, 6-1

Bautista Agut (ESP, n°15) bat Majchrzak (POL) : 6-3, 6-3



Harris (AFS) bat Shapovalov (CAN, n°12) : 6-3, 6-4

Nishioka (JAP, Q) bat Evans (GBR, n°24) : 3-6, 6-3, 6-4

Karatsev (RUS, n°29) bat Humbert (FRA) : 7-5, 6-2

Hurkacz (POL, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 7-6 (5), 6-2



Tsitsipas (GRE, n°3) bat Wolf (USA, Q) : 6-4, 6-7 (5), 6-1

De Minaur (AUS, n°25) bat Thompson (AUS) : 6-2, 6-3

Cilic (CRO, n°21) bat Popyrin (AUS) : 6-0, 6-3

Alcaraz (ESP, n°14) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2



Fritz (USA, n°11) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-3, 5-7, 6-3

Paul (USA) bat Khachanov (RUS, n°23) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)

Korda (USA) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°32) : 4-6, 7-6 (6), 6-3

Kecmanovic (SER) bat Auger-Aliassime (CAN, n°7) : 6-4, 6-2



Kyrgios (AUS, WC) bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-0

Fognini (ITA, n°31) bat Daniel (JAP, Q) : 6-7 (1), 6-2, 7-6 (5)

Carreno Busta (ESP, n°17) bat Goffin (BEL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°9) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 3-6, 7-6 (8)



F.Cerundolo (ARG) bat Opelka (USA, n°16) : 6-1, 3-1 abandon

Monfils (FRA, n°22) bat Otte (ALL) : 7-6 (9), 6-1

Tiafoe (USA, n°28) bat Nakashima (USA) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

JM.Cerundolo (ARG) bat Anderson (AFS, LL) : 7-6 (7), 3-6, 6-3



Ruud (NOR, n°6) bat Laaksonen (SUI) : 6-1, 6-2

Bublik (KAZ, n°30) bat Galan (COL, Q) : 6-7 (7), 6-3, 6-4

Gaston (FRA) bat Isner (USA, n°20) : 7-6 (5), 6-4

Norrie (GBR, n°10) bat Draper (GBR, WC) : 7-6 (5), 6-4



Kokkinakis (AUS, Q) bat Schwartzman (ARG, n°13) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Kudla (USA, Q) bat Sonego (ITA, n°19) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

McDonald (USA) bat Dimitrov (BUL, n°26) : 6-1, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Coric (CRO) : 6-4, 3-6, 6-3