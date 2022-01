ATP - Miami : Blake et une éventuelle participation de Djokovic

La question risque de se poser sur énormément de tournois. Etant non vacciné, où pourra jouer Novak Djokovic cette saison ? James Blake, ancien numéro 4 mondial et désormais directeur du Masters 1000 de Miami, a évoqué le sujet concernant sa propre épreuve, qui se tiendra du 23 mars au 4 avril prochains. Pour le Miami Herald, l’homme de 42 ans a clamé son désir de voir le numéro un mondial poser ses valises en Floride pour l’événement. « Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se montrent », a-t-il souhaité après avoir annoncé qu'aucune jauge ne sera appliquée en tribune. Blake peut toutefois faire une croix sur le Suisse, convalescent à la suite d'une troisième opération au genou droit et dont le retour ne devrait pas intervenir avant l’été. Pour les deux autres légendes, le débat existe malgré la situation vaccinale de Novak Djokovic, qui lui a valu d’être expulsé d’Australie avant le début du premier Grand Chelem de l’année remporté par … Rafael Nadal.

Blake veut voir Djokovic à Miami

S’il condamne l’attitude du Serbe en Australie, Blake verrait d’un bon œil sa participation au second Masters 1000 de l’année, épreuve mythique du calendrier ATP. A condition que les autorités le permettent et que le sextuple vainqueur à Miami fasse l’effort de se plier aux conditions d’entrée sur le territoire américain. « Je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Novak Djokovic sur le vaccin. Dans l'état actuel des choses, il ne serait pas autorisé à entrer aux Etats-Unis pour les tournois d'Indian Wells, de Californie et de Miami, car les non-citoyens doivent être vaccinés. Mais si les règles aux frontières s'assouplissent et que Novak Djokovic accepte de suivre tous les protocoles locaux et ceux du tournoi, l'Open de Miami sera meilleur s'il est dans le tableau. » Les réponses devraient vite arriver, à moins de trois mois du tournoi.