Medvedev tombe contre Hurkacz et ne retrouvera pas la place de numéro un mondial

Medvedev a fait appel au kiné



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Demi-finales

Quarts de finale

Carlos Alcaraz n'a que 18 ans. Ce qui ne l'empêche pas de déjà frapper à la porte des très grands. Pour ne pas dire qu'il en fait déjà partie. Déjà demi-finaliste il y a quinze jours à Indian Wells, où il avait subi la loi de son idole de toujours Rafael Nadal, le jeune prodige espagnol fait de nouveau partie du dernier carré cette semaine à Miami. Opposé jeudi à un autre jeune joueur qui monte Miomir Kecmanovic, Alcaraz a souffert contre le Serbe de 22 ans. Il s'est même fait peur en se retrouvant plusieurs fois à deux points de la défaite. Toutefois, si le protégé de Juan Carlos Ferrero a vacillé, il n'a jamais craqué pour autant. Et même mené un set à rien après que son adversaire, 48eme au classement, a remporté le premier jeu décisif de ce quart de finale, l'Espagnol, qui n'avait pas encore perdu de set depuis son arrivé en Floride, a su inverser complètement la situation (6-7, 6-3, 7-6). D'abord en recollant à une manche partout après avoir nettement dominé le Serbe dans le deuxième set. Il est ensuite sorti vainqueur (là aussi sur le score de 7 points à 5) du second tie-break de cette partie. Celui qu'il ne fallait pas perdre en conclusion d'un dernier set ultra serré entre les deux hommes, incapables de se procurer la moindre balle de break. La première balle de match a suffi au 16eme mondial, qui défiera donc le tenant du titre Hubert Hurkacz pour disputer une éventuelle première finale dans un Masters 1000.Il n'avait qu'une mission, celle de se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, pour retrouver la place de numéro un mondial. Cette mission, Daniil Medvedev n'est pas parvenu à la remplir. Et pour cause, en quarts de finale de ce tournoi, le numéro deux mondial, tête de série n°1, a chuté contre le Polonais Hubert Hurkacz, tenant du titre, dixième joueur mondial et tête de série n°8, en deux manches (7-6 (7), 6-3) et 2h03 de jeu.Après une balle de double-break sauvée à 1-4, Daniil Medvedev a bien cru, dans la foulée, effacer cet handicap, mais malgré deux opportunités, il n'est pas parvenu à ses fins. Juste après, c'est même lui qui s'est retrouvé en danger, lorsque le Polonais s'est procuré deux nouvelles balles de double-break, synonymes, cette fois, de balles de premier set.Le tenant du titre a laissé passer sa chance et, dans la foulée, à 3-5, le numéro deux mondial est revenu dans la partie, à sa deuxième opportunité. Les deux joueurs sont donc ensuite allés au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré mais que Hubert Hurkacz a donc fini par conclure, après trois nouvelles balles de set (7-6 (7)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la tête de série n°1, de plus en plus mal physiquement, a de nouveau été en grand danger sur son service.A 3-4, Daniil Medvedev a fait appel au kiné, mais c'était visiblement trop tard. Car deux jeux après, il a cédé un ultime service, synonyme de gain du match pour son adversaire d'un jour (6-3). Lundi prochain, la place de numéro un mondial sera toujours occupée par le Serbe Novak Djokovic. Quant au tenant du titre, il affrontera Carlos Alcaraz ou Miomir Kecmanovic, pour une place en finale.Avec M.MHurkacz (POL, n°8) - Alcaraz (ESP, n°14)F.Cerundolo (ARG) - Ruud (NOR, n°6)bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (7), 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)bat Sinner (ITA, n°9) : 4-1 abandonbat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 1-6, 6-3