ATP - Metz : Wawrinka créé la surprise en éliminant Medvedev

Stan Wawrinka a encore quelques mauvais tours à jouer ! Redescendu au 284eme rang mondial et contraint de passer par les qualifications du Moselle Open, le Suisse a créé une véritable surprise en prenant le meilleur sur le numéro 4 mondial Daniil Medvedev en trois manches. Si les deux joueurs ont rivalisé lors des premiers jeux, Stan Wawrinka a ensuite accéléré l’allure et obtenu la première balle de break dès le cinquième jeu, sans toutefois parvenir à la convertir. Si le premier essai n’a pas été concluant, le deuxième a été bien plus probant dans le septième jeu. Un avantage que le Suisse a parfaitement su conserver jusqu’à conclure le premier set sur un jeu blanc. Dos au mur, Daniil Medvedev n’avait alors plus d’autre choix que réagir et a démarré la deuxième manche tambour battant. Mais le break près d’entrée n’a pas tenu face à un Stan Wawrinka déchaîné.

Wawrinka a fait craquer Medvedev

Une fois cette séquence achevée, aucun des deux adversaire n’a pu faire reculer l’autre et un jeu décisif a conclu le set. Mais si le Suisse a pris immédiatement les commandes, la balle de match manquée a été un point d’inflexion. Dès lors, Daniil Medvedev a pris l’initiative et, à sa première balle de set, relancé ce match. La dernière manche a tout d’abord commencé par deux séquences de trois jeux d’abord pour le Suisse puis pour le Russe. Toutefois, le 284eme mondial a eu de la suite dans les idées et a récidivé. Après avoir pris le service de la tête de série numéro 1 et sauvé une balle de débreak, c’est à sa deuxième balle de match, la troisième sur l’intégralité de la rencontre, que Stan Wawrinka a scellé le sort de ce duel (6-4, 6-7, 6-3 en 2h24’). Un succès de prestige qui lui permet de rejoindre Mikael Ymer en quarts de finale mais également de démarrer une petite remontée au classement ATP.