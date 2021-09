ATP - Metz : Tsonga ne pourra pas défendre son titre

Salut à tous,

Quelques nouvelles depuis mon forfait à @usopen : à cause d’une déchirure au mollet, je ne pourrai malheureusement pas m’aligner au @MoselleOpen et défendre mon titre de 2019 …

J’espère vous revoir très vite sur les courts 💪🏽

Portez vous bien 😘 pic.twitter.com/MwsX2BHqST

— Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) September 18, 2021

METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Premier tour

Pouille (FRA, WC)

Barrère (FRA, WC)

Humbert (FRA, n°6)

Rinderknech (FRA)

Gasquet (FRA)

Simon (FRA, PR)

Monfils (FRA, n°3)

Chardy (FRA)

Il s'agit décidément d'une saison bien compliquée pour Jo-Wilfried Tsonga, qui n'en finit plus avec ses problèmes physiques récurrents. Toujours blessé,, le Moselle Open, acquis lors de l'année 2019. Une édition 2021 qui débute dès ce lundi. La faute à une blessure qui traîne décidément en longueur. Cette fameuse blessure est ni plus ni moins qu'une déchirure à un mollet et elle remonte à l'édition 2021 de l'US Open.D'ailleurs, elle l'avait déjà empêché de s'aligner à l'occasion du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Toujours est-il que ce samedi, le principal intéressé s'est emparé de son compte Twitter officiel afin de donner de ses nouvelles et donc également afin d'officialiser son forfait : « Salut à tous, Quelques nouvelles depuis mon forfait à l'US Open :et défendre mon titre de 2019… J’espère vous revoir très vite sur les courts. Portez vous bien. »- Bye- Qualifié- Pospisil (CAN)Murray (GBR, WC) -- Bye- Giron (USA)- QualifiéQualifié - Khachanov (RUS, n°7)Basilashvili (GEO, n°8) - Mager (ITA)Davidovich Fokina (ESP) -Qualifié - Cecchinato (ITA)- ByeSonego (ITA, n°5) - Fucsovics (HUN)Martinez (ESP) - Popyrin (AUS)- Struff (ALL)- Bye