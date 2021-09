ATP - Metz : Sonego tient son rang

C'est parti pour la 18eme édition du Moselle Open ! Et le tournoi a débuté par la qualification de la tête de série n°5, Lorenzo Sonego, pour les huitièmes de finale. Le joueur italien, éliminé d'entrée à l'US Open, a dominé sans problème Marton Fucsovics, classé 17 rangs derrière lui (24eme contre 41eme) : 6-3, 6-2 en 1h12. Auteur de 3 aces et 53% de premières balles, Sonego n'a pas eu de balles de break à défendre et a pris le service du Hongrois à 2-1 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième pour décrocher sa qualification.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) - Schnur (CAN, Q)

Barrère (FRA, WC) - Pospisil (CAN)

Murray (GBR, WC) - Humbert (FRA, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Rinderknech (FRA) - Giron (USA)

Gasquet (FRA) - Gojowczyk (ALL, Q)

Muller (FRA, Q) - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) - Mager (ITA)

Davidovich Fokina (ESP) - Simon (FRA, PR)

Kohlschreiber (ALL, Q) - Cecchinato (ITA)

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) - Popyrin (AUS)

M.Ymer (SUE) - Struff (ALL)

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye