ATP - Metz : Simon dominé par Sonego en huitièmes de finale

Gilles Simon a fait ses adieux au public de Metz. Alors qu’il mettra un terme à sa carrière à l’issue de la saison, le Niçois a été éliminé au stade des huitièmes de finale du Moselle Open par Lorenzo Sonego, qui restait sur un coup d’éclat face à Aslan Karatsev. L’Italien a lancé le match avec un service remporté blanc qui a donné le ton de la première manche. En effet, il a fallu attendre le sixième jeu pour voir Gilles Simon en difficulté sur sa mise en jeu mais, après avoir écarté la première balle de set de la rencontre, le 175eme mondial a tenu bon. Dès lors, aucun des deux joueurs n’a été en mesure de prendre l’ascendant sur l’autre et la conséquence logique a été le recours au jeu décisif pour les départager. Remportant les deux premiers points disputés sur le service de Gilles Simon, Lorenzo Sonego a très vite pris un ascendant que le Niçois n’a jamais pu sérieusement contester. Remportant les trois derniers points du tiebreak, l’Italien a viré en tête dans ce match.

Simon a résisté avant de céder

Un avantage que le 65eme joueur mondial n’a pas mis très longtemps à conforter. En effet, dès le premier jeu de la deuxième manche, Lorenzo Sonego a pris le service de Gilles Simon avant de confirmer ce break sur un jeu blanc. Le Français n’est pas passé loin de sombrer quand il a écarté une balle de double break mais il n’a fait que retarder l’échéance. En effet, l’Italien a profité du septième jeu pour corser l’addition et servir une première fois pour le gain du match. A l’orgueil et sur sa toute première balle de break du match, Gilles Simon a fait durer le plaisir, revenant ainsi à cinq jeux à quatre. Toutefois, Lorenzo Sonego a serré le jeu afin de conclure le match sur son engagement et à la première occasion (7-6, 6-4 en 2h10’). Un succès qui lui ouvre les portes des quarts de finale avec un duel face à Sebastian Korda, tombeur de la tête de série numéro 3 Lorenzo Musetti ce mercredi.