ATP - Metz : Rinderknech domine Basilashvili et se qualifie pour les quarts de finale

Arthur Rinderknech poursuit l’aventure à Metz. Le Tricolore s’est qualifié pour les quarts de finale du Moselle Open grâce à un succès en deux manches accrochées face à la tête de série numéro 5 du tournoi Nikoloz Basilashvili. Une rencontre qui a tout d’abord vu les deux joueurs se neutraliser puis, dans le cinquième jeu, Arthur Rinderknech a converti la toute première balle de break du match pour mener quatre jeux à deux. Toutefois, la réponse du Géorgien a été immédiate, ce dernier imitant son adversaire et se montrant intraitable dès la première occasion d’effacer son jeu de service de retard. Aux portes du jeu décisif, le Français a eu deux occasions de conclure ce premier set mais Nikoloz Basilashvili a serré le jeu pour tenir son engagement. Le tiebreak a très vite vu le 60eme mondial prendre l’avantage.

Rinderknech a su saisir sa chance

Mais, après avoir manqué deux balles de set, il a dû en écarter une. Face à un adversaire qui a tenu bon mais qui n’a pas su saisir sa chance, Arthur Rinderknech a eu le dernier mot à la sixième balle de set. L’entame de la deuxième manche a très longtemps ressemblé à celle de la première. En effet, aucun des deux joueurs n’a été mis en difficulté sur son service… jusqu’au septième jeu. C’est à ce moment que Nikoloz Basilashvili a trouvé la faille et obtenu une balle de break qu’il n’a toutefois pas su convertir. Dans la foulée, Arthur Rinderknech a rendu la pareille mais n’a pas tremblé au moment de la convertir. Dès le jeu suivant, le 60eme mondial a mis fin au suspense (7-6, 6-3 en 1h26’) et affrontera soit Dominic Thiem, soit le tenant du titre et tête de série numéro 2 Hubert Hurkacz pour une place dans le dernier carré.