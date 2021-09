Il fut un temps où le tournoi de Metz permettait aux Français de briller, et on en retrouvait parfois six en huitièmes de finale. Cette année, ils seront deux, preuve que le tennis tricolore vit des heures bien sombres. Après Simon, Muller, Rinderknech, Humbert et Barrère, c'est Antoine Hoang qui a disparu dès le premier tour, ce mercredi. Lucky-loser, le 155eme joueur mondial était opposé à celui qui l'avait battu au dernier tour des qualifications lundi, l'Allemand Peter Gojowczyk, vainqueur du seul tournoi de sa carrière à Metz en 2017. Et le 101eme mondial s'est de nouveau imposé en trois sets : 6-2, 3-6, 6-4 en 2h03. Dans un match où les deux joueurs ont connu des hauts et des bas avec leur service (6 aces, 4 doubles-fautes, 7 breaks concédés par le Français, 12 aces, 5 doubles-fautes, 5 breaks concédés par l'Allemand), Gojowczyk a empoché le premier set en menant rapidement 4-1 puis 5-2, avant de perdre le deuxième en se faisant breaker deux fois. Dans la troisième manche, l'Allemand a mené 4-2, puis Hoang a débreaké (3-4) avant de perdre à nouveau son service (3-5). Il a sauvé quatre balles de match à 4-5 et est parvenu à débreaker, mais il a encore perdu son service alors qu'il avait l'occasion de revenir à 5-5. C'est donc Gojowczyk qui défiera Karen Khachanov en huitièmes.

Pouille, enfin !

Il a donc fallu attendre la fin d'après-midi du troisième jour de tournoi pour assister à la première victoire française. Lucas Pouille, désormais 142eme mondial et invité par les organisateurs, a sauvé l'honneur tricolore en se défaisant de Brayden Schnur, 233eme et issu des qualifications. Mais que ce fut dur pour le Nordiste ! Il a dû batailler pendant 2h00 pour s'imposer 3-6, 6-4, 6-4. Pouille a été cueilli à froid dans le premier set en perdant son service à 1-1 et 5-3, pendant que son adversaire ne perdait que deux points sur sa mise en jeu. Dans le deuxième, il est passé tout près de la catastrophe en devant sauver quatre balles de 4-2, dont deux à quelques millimètres de la ligne, et il a finalement réussi le break décisif à 4-4. Meilleur sur les points importants et au service (13 aces au total), le Français a finalement fait la différence dans le troisième set en breakant à 1-1 et en ne perdant ensuite que trois points sur sa mise en jeu. L'essentiel est donc assuré, avec cette victoire qui va lui permettre de gagner au moins six places au prochain classement. Mais c'est le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série n°1, qui va se dresser sur sa route jeudi.

Murray, deux ans plus tard

Près de deux ans après avoir remporté le tournoi d'Anvers, Andy Murray retrouve les quarts de finale sur le circuit ATP ! L’Écossais s'est défait de Vasek Pospisil, pourtant mieux classé (113eme contre 66eme) sur le score de 6-3, 6-3 en 1h23, après un match solide. Auteur de 6 aces et 51% de premières balles, l'ancien vainqueur en Grand Chelem a remporté le premier set en breakant à 3-3 et 5-3, puis a perdu son service d'entrée de deuxième manche et s'est retrouvé mené 3-1, mais il a accéléré le rythme et a remporté les cinq derniers jeux de la rencontre, et donc le match. Le voici donc en quarts, où il affrontera le vainqueur de Hurkacz-Pouille. L'autre qualifié pour les quarts de finale se nomme Holger Rune. Le Danois, 133eme et issu des qualifications, a éliminé la tête de série n°5 Lorenzo Sonego : 6-7, 6-4, 6-4. Le joueur de 18 ans n'a été breaké qu'une seule fois lors de cette rencontre. Il a perdu au tie-break une première manche sans la moindre balle de break (8-6) puis a remporté la deuxième en prenant le service adverse à 5-4. Dans la troisième, il a mené 5-3 et a servi pour le match, mais s'est fait breaker (5-4), avant de prendre le service adverse sur le jeu suivant et s'imposer sur sa deuxième balle de match. Le Danois sera opposé pour une place dans le dernier carré au n°16 mondial Pablo Carreno Busta. L'Espagnol, tête de série n°2 en Moselle, l'a emporté 7-5, 6-2 en 1h31 en servant 4 aces, 71% de premières balles, et en sauvant les neuf balles de break que s'est procuré le Suédois. Il lui a pris son service à 5-5 dans le premier set et à 0-0 et 2-0 dans le deuxième pour rejoindre Rune en quarts.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Huitièmes de finale

Hurkacz (POL, n°1) - Pouille (FRA, WC)

Murray (GBR, WC) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 6-3

De Minaur (AUS, n°4) - Giron (USA)

Gojowczyk (ALL, Q) - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) - Davidovich Fokina (ESP)

Kohlschreiber (ALL, Q) - Monfils (FRA, n°3)

Rune (DAN, Q) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) bat Schnur (CAN, Q) : 3-6, 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) bat Humbert (FRA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-2



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Hoang (FRA, LL) : 6-2, 3-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) bat Muller (FRA, Q) : 4-6, 6-1, 6-3



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) bat Simon (FRA, PR) : 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye