Monfils, dernier Bleu debout



Onwards and upwards 👊@Gael_Monfils through to just his 2nd Quarter-Final this year after defeating Kohlschreiber 7-6 6-4 at the #MoselleOpen pic.twitter.com/G5UrJRZ6Sw

— Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2021

Les surprises s'enchaînent

METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Huitièmes de finale

Pouille (FRA, WC)

Monfils (FRA, n°3)

Premier tour

Pouille (FRA, WC)

Barrère (FRA, WC)

Humbert (FRA, n°6)

Rinderknech (FRA)

Hoang (FRA, LL)

Muller (FRA, Q)

Simon (FRA, PR)

Monfils (FRA, n°3)

M.Ymer (SUE)

Alors qu'il n'avait même pas encore joué le moindre point au Moselle Open, Gaël Monfils était déjà le dernier Français en lice ! Seul autre tricolore présent en huitièmes de finale, Lucas Pouille, désormais 142eme mondial, n'a en effet pas pesé lourd face au 13eme, Hubert Hurkacz. Le Polonais, vainqueur du Masters 1000 de Miami et mars, et qui disputait son premier match depuis son élimination au deuxième tour de l'US Open il y a trois semaines, s'est imposé 6-2, 6-3 en 1h07. Hurkacz s'est montré impressionnant au service, réussissant 8 aces et n'ayant pas la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service de Pouille à 1-0 et 5-2 dans le premier set, en ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu, et à 2-1 sans le deuxième set, en perdant cette fois huit points sur son service. Cela lui offre le droit d'aller défier Andy Murray vendredi en quart.Un tournoi dont il a disputé les demi-finales en 2019... Le chemin de croix est long pour le Nordiste, qui est toujours loin du niveau qui était le sien avant sa blessure au coude.Gaël Monfils est donc la dernière chance de victoire française cette semaine, après sa qualification pour les quarts de finale. Pour son premier match depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open contre Jannik Sinner,Les deux joueurs se sont montrés très solides au service dans le premier set, moins dans le deuxième. Le Français, auteur de 8 aces au total, s'est procuré les deux seules balles de break de la première manche à 3-2, mais les a manquées. L'Allemand a ensuite enchaîné douze points de suite sur sa mise en jeu, , mais au tie-break, il a craqué et s'est incliné 7-2. Sur sa lancée, Monfils a breaké d'entrée de deuxième set (2-0), mais Kohlschreiber est revenu à 2-2, puis Monfils a breaké à 4-3 mais Kohlschreiber est revenu à 4-4. Le Français a breaké une nouvelle fois sur le jeu suivant (5-4) et n'a cette fois pas tremblé au moment de servir pour le match, s'imposant sur un jeu blanc avec deux aces et deux services gagnants. Le dernier Français en lice aura encore un coup à jouer au tour suivant, face à Nikoloz Basilashvili ou Alejandro Davidovich Fokina.Encore des surprises au Moselle Open ! Sur les sept joueurs ayant décroché leur qualification pour les quarts de finale pour le moment, quatre ne sont pas têtes de série. Ce jeudi, la valse des têtes s'est poursuivie avec les éliminations d'Alex de Minaur (n°4) et Karen Khachanov (n°7). L'Australien a subi la loi de l'Américain Marcos Giron, qui s'est imposé 7-5, 7-6 en 1h51, dans un match marqué par sept breaks. Le premier set a été riche en rebondissements, Giron menant facilement 5-1, avant de voir son adversaire égaliser à 5-5, et finalement le breaker à 6-5 sur sa première occasion. Dans le deuxième set, l'Américain s'est procuré une balle de match à 5-4, mais il l'a manquée et a perdu son service dans la foulée (5-6). Mais de Minaur n'est pas parvenu à conclure sur sa mise en jeu (6-6), et il s'est finalement incliné 7-5 au tie-break.Auteur de 8 aces et vainqueur de 83% des points derrière sa première balle, l'Allemand a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le Russe et lui a pris une fois son service, à 3-2 dans le premier set, avant de s'imposer au tie-break dans le deuxième (7-2). Giron et Gojowczyk s'affronteront vendredi pour une place dans le dernier carré.bat: 6-2, 6-3bat Pospisil (CAN) : 6-3, 6-3bat De Minaur (AUS, n°4) : 7-5, 7-6 (5)bat Khachanov (RUS, n°7) : 6-3, 7-6 (2)Basilashvili (GEO, n°8) - Davidovich Fokina (ESP)bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-4bat Sonego (ITA, n°5) : 6-7 (6), 6-4, 6-4bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2- Byebat Schnur (CAN, Q) : 3-6, 6-4, 6-4bat: 6-3, 6-4bat: 4-6, 6-3, 6-2- Byebat: 3-6, 7-6 (3), 6-4bat: 6-2, 3-6, 6-4bat: 4-6, 6-1, 6-3bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)bat: 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3- Byebat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3- Bye