Les spectateurs du Moselle Open sont ravis ce mercredi, avec la programmation de pas moins de six Français tout au long de la journée, en plus des anciens vainqueurs de Grand Chelem Stan Wawrinka et Dominic Thiem ! Mais le premier Français en lice, Adrian Mannarino, est tombé. Depuis sa victoire au tournoi de Winston Salem, le 47eme mondial a perdu d'entrée à l'US Open, puis a gagné un match de Coupe Davis la semaine passée. Ce mercredi, il s'est incliné face au Suédois Mikael Ymer, 100eme mondial, qui restait sur des victoires contre Jannik Sinner et Diego Schwartzman en Coupe Davis, sur le score de 7-5, 6-0 en 1h47, dans un match marqué par dix breaks. Les deux joueurs ont eu bien du mal à conserver leur service au début du match, avec trois breaks de chaque côté jusqu'à 4-4.C'en était trop pour "Manna", qui a ensuite complètement lâché et a perdu trois fois son service dans le deuxième set, tout en ne marquant sur cinq points sur la mise en jeu d'Ymer. Prochain adversaire pour le Suédois : Grégoire Barrère. Mannarino va quant à lui prendre le chemin du tournoi de Tel-Aviv. Dans le deuxième match de la journée, Stan Wawrinka (284eme) a décroché sa première victoire dans un tableau principal depuis le 14 juin au Queen's, en battant Joao Sousa 7-6, 6-2 en 1h34, en sauvant les trois balles de break que s'est procuré le Portugais.Il pourra nourrir des regrets. Ce mercredi, le Français Evan Furness, 208eme joueur mondial et issu des qualifications, s'est finalement incliné dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Metz en France, sur dur, face au Kazakhstanais Alexander Bublik, 44eme joueur mondial et tête de série n°7, en trois manches (5-7, 6-4, 7-6 (5)) et 2h33 de jeu. Dans la première manche, le Français s'est fait breaker blanc d'entrée, avant de sauver deux balles de double-break à 1-4. Dans la foulée, le Tricolore a effacé son handicap à sa deuxième opportunité, pour prendre ensuite un ultime service à son adversaire du jour à 5-5, et conclure dans la foulée (7-5). Dans la deuxième manche, Evan Furness a de nouveau perdu son service d'entrée. Avant d'égaliser à 4-4.Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, c'est le Kazakhstanais qui a été breaké d'entrée, avant de s'y reprendre à deux fois pour débreaker dans la foulée. A 1-2, le jeu de service du 208eme joueur mondial fut interminable avec même deux balles de break sauvées. Dans la foulée, le joueur issu des qualifications a certainement cru avoir fait le plus dur en prenant le service d'Alexander Bublik. Mais le mieux classé des deux a su ensuite égaliser à 4-4. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que le 44eme joueur mondial a su conclure, mais sur sa troisième balle de match (7-6 (5)).Il a fini par avoir le dernier mot. Le Français Benjamin Bonzi, 61eme joueuse mondiale, s'est qualifié pour les huitièmes, après sa victoire contre son compatriote Ugo Humbert, 110eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (6-2, 2-6, 6-1) et 1h46 de jeu. Dans la première manche, après une balle de break obtenue à 1-1, Benjamin Bonzi, dans la foulée, s'y repris à deux fois pour breaker son adversaire du jour, avant le double-break, cette fois à sa troisième opportunité.Dans la deuxième manche, à 2-1, c'est cette fois le 61eme joueur mondial qui a alors perdu son service, puis un autre à 5-2, malgré deux première balles sauvées, pour offrir ce set à son concurrent (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré une première balle sauvée, Ugo Humbert a perdu son service d'entrée, avant ses deux derniers, malgré deux premières balles sauvées à 3-1, puis une ultime, synonyme alors de balle de match à 5-1. Insuffisant pour empêcher son compatriote de conclure et rejoindre les huitièmes.Il a joué crânement sa chance et cela a marché. Le Français Grégoire Barrère, 167eme joueur mondial et issu des qualifications, a éliminé l'Allemand Oscar Otte, 52eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (3), 7-5) et 1h28 de jeu. Dans la première manche, le Français a perdu son service le premier, à 1-2. A 5-3, l'Allemand a servi pour le gain de cette première manche, avant finalement de perdre son avantage et de se faire ensuite rejoindre à 5-5.Un jeu décisif largement dominé par le Tricolore, qui a fini par avoir le dernier mot sur sa deuxième balle de set (7-6 (3)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, là encore c'est Grégoire Barrère qui a été breaké le premier, à 2-2. A 5-4, Oscar Otte a encore servi pour le gain de la manche. Avant finalement de complètement déjouer, en perdant son service malgré une première balle sauvée, pour en faire de même sur le dernier. Offrant alors du même coup cette rencontre à son adversaire du jour (7-5).Richard Gasquet ne verra pas les huitièmes. Le Français, 85eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, a été éliminé par l'Autrichien Dominic Thiem, 182eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (3)) et 1h48 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Autrichien qui a perdu son service le premier, à 2-1. Mais le Français, au lieu de confirmer, a finalement déjoué. Pour perdre ses trois derniers services et ce premier set (6-3).Avant de céder son propre service le premier, à 2-2, malgré une première balle sauvée. A 3-4, le moins bien classé des deux a effacé son handicap, en s'y reprenant à deux fois pour cela. Dans la foulée, le 182eme joueur mondial a même bien failli prendre un deuxième service consécutif à son adversaire du jour, synonyme alors de gain du match. Il n'est finalement pas parvenu à ses fins à ce moment-là, mais dans le tie-break, au bout d'un total de trois balles de match (7-6 (3)). L'Italien Lorenzo Musetti, 30eme joueur mondial et tête de série n°3, a vu son parcours s'arrêter en huitièmes de finale, après sa défaite contre l'Américain Sebastian Korda, 49eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 7-6 (6)) et 1h41 de jeu.Avec A.S.