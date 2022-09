ATP - Metz : Le titre pour Sonego aux dépens de Bublik

CHAMPION IN METZ! 🏆

Sonego a déroulé dans la deuxième manche

Lorenzo Sonego fait la passe de trois ! Après avoir remporté le tournoi ATP d’Antalya en 2019 puis celui de Sardaigne l’an passé, l’Italien a pris le meilleur sur Alexander Bublik pour remporter le Moselle Open. Une finale qui a tout d’abord vu les deux joueurs tenir solidement leurs jeux de service. Toutefois, c’est le Kazakh qui a obtenu les trois premières balles de break… sans parvenir à les convertir face à la défense du 65eme mondial. Ce dernier a répliqué dans le dixième jeu pour ce qui était alors une balle de set et qui n’a pas connu une plus grande réussite. Dès lors, le recours à un jeu décisif est devenu évident. Là encore, Lorenzo Sonego et Alexander Bublik se son rendu coup pour coup mais c’est l’Italien qui a fini par faire la différence grâce au gain des quatre derniers points.Si le premier set a été très accroché, le deuxième a connu un scenario aux antipodes. En effet, alors qu'Alexander Bublik a remporté son premier jeu de service, il s’est ensuite effondré. Concédant deux fois son service sur les trois balles de break obtenues par Lorenzo Sonego, le 44eme mondial a perdu cinq jeux de suite et s’est retrouvé dos au mur. Mais, après avoir enfin pu tenir son engagement, il n’a finalement fait que retarder l’échéance. A sa première balle de match, Lorenzo Sonego a mis un terme définitif au suspense dans cette finale (7-6, 6-2 en 1h29’). Après ses titres sur gazon à Antalya puis sur terre battue en Sardaigne, le natif de Turin remporte son premier tournoi sur dur et en intérieur. Un succès qui va lui permettre de faire pour la première fois son entrée dans le Top 50 du classement ATP dès ce lundi, atteignant par la même occasion la plus haute place de sa carrière.