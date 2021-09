ATP - Metz : Hurkacz termine la semaine sur un succès face à Carreño Busta

Hubert Hurkacz a fait une entorse à ses habitudes. En effet, Après Winston Salem en 2019 puis Delray Beach et Miami cette année, le Polonais a remporté un tournoi qui ne se disputait pas sur le territoire des Etats-Unis. Opposé à Pablo Carreño Busta, le 13eme joueur mondial a dominé la finale du Moselle Open en deux manches. L’Espagnol a toutefois pris le meilleur départ en convertissant sa toute première balle de break pour mener trois jeux à un. Toutefois, Hubert Hurkacz n’a pas manqué de réagir pour égaliser à quatre jeux partout, là-aussi sur sa première balle de break. Ce premier set s’est finalement joué sur un tiebreak durant lequel la tête de série numéro 1 a su frapper au bon moment, remportant deux points consécutif sur le service de Pablo Carreño Busta pour faire la différence et, grâce à six points de suite, prendre l’ascendant. L’entame de la deuxième manche a vu les deux finalistes s’échanger un break mais c’est à trois jeux partout que la donne a changé. C’est, en effet, à ce moment qu’Hubert Hurkacz a haussé le ton pour prendre deux fois consécutivement le service de son adversaire. Une série de quatre jeux de suite qui a permis au Polonais de conclure cette finale (7-6, 6-3 en 1h22’). Une victoire qui lui permettra de gagner un rang dans la hiérarchie mondiale pour une 12eme place ce lundi.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Carreño Busta (ESP, n°2) : 7-6 (2), 6-3



Demi-finales

Hurkacz (POL, n°1) bat Gojowczyk (ALL, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Monfils (FRA, n°3) : 7-5, 7-6 (8)



Quarts de finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Gojowczyk (ALL, Q) bat Giron (USA) : 3-6, 6-1, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 6-4



Huitièmes de finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°4) : 7-5, 7-6 (5)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Khachanov (RUS, n°7) : 6-3, 7-6 (2)



Basilashvili (GEO, n°8) bat Davidovich Fokina (ESP) : 0-6, 6-4, 7-6 (4)

Monfils (FRA, n°3) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-4

Rune (DAN, Q) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) bat Schnur (CAN, Q) : 3-6, 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) bat Humbert (FRA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-2



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Hoang (FRA, LL) : 6-2, 3-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) bat Muller (FRA, Q) : 4-6, 6-1, 6-3



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) bat Simon (FRA, PR) : 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye