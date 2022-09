ATP - Metz : Gaston sorti d'entrée

Un petit tour et puis s'en va. Ce lundi, la Français Hugo Gaston, 79eme joueur mondial, a été sorti dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Metz en France, sur dur, par l'Américain Sebastian Korda, 49eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-6 (2)) et 1h35 de jeu. Dans la première manche, le Français a perdu son service d'entrée, avant de parvenir à débreaker dans la foulée. Finalement, au pire des moments, et plus précisément à 3-4, le Tricolore a de nouveau cédé son service. Dans la foulée, son adversaire du jour n'a eu plus qu'à conclure, à sa première opportunité, pour s'adjuger cette première manche (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux joueurs ont fait jeu égal, et notamment pendant les quatre premiers jeux. A 2-2, c'est Sebastian Korda qui s'est procuré deux balles de break, mais sans réussite.

Gaston a eu deux balles d'égalisation à une manche partout

A 4-3 en sa faveur, Hugo Gaston a eu, à son tour, une possibilité de prendre le service de son concurrent. A 5-5, la partie a failli prendre un nouveau tournant. A ce moment-là, le mieux classé des deux s'est montré bien incapable de convertir une seule des deux nouvelles balles de break qu'il a obtenues. Et, dans la foulée, c'est bien son adversaire qui a failli le surprendre avec, à son tour, deux balles de break, synonymes de balles d'égalisation à une manche partout. Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif survolé par le 49eme joueur mondial, qui n'a ensuite eu besoin que d'une balle de match pour mettre un point final à cette rencontre (7-6 (2)). Au prochain tour, c'est l'Italien Lorenzo Musetti, 30eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°3, qui l'attend. En ce qui concerne, Hugo Gaston, son dernier succès sur le circuit ATP, hors qualifications, remonte au 12 juillet dernier.