ATP - Metz : Chardy forfait à son tour

Le Moselle Open se passera de Jérémy Chardy (34 ans). Au même titre que Jo-Wilfried Tsonga, toujours en délicatesse avec un mollet et contraint la veille de renoncer à défendre son titre acquis en 2019 à Metz (dernière édition du tournoi, l'épreuve ayant été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19), le Palois a dû lui aussi jeter l'éponge pour le rendez-vous français sur dur indoor qui débute ce lundi sur les courts mosellans. Contrairement à son compatriote, ce sont des douleurs au dos qui handicapent Chardy depuis plusieurs semaines qui obligent le quart de finaliste du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, où il s'était incliné face au futur médaillé d'or Alexander Zverev, à différer son retour à la compétition.

Pas de retrouvailles avec Struff pour Chardy

Et ce près d'un mois après avoir quitté d'entrée l'US Open (défaite contre l'Italien Matteo Berrettini) quand, déjà diminué par ses problèmes de dos, il n'avait même pas franchi le premier tour des qualifications, deux semaines plus tôt à Cincinnati. Le 73eme mondial aurait dû faire ses débuts dans le tournoi ce lundi contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, qui l'avait éliminé en 2014 en Moselle au deuxième tour lors de la dernière participation de Chardy à l'épreuve (il s'était fait sortir au premier tour l'année précédente). Lucas Pouille, opposé à un qualifié, Grégoire Barrère (Pospisil), Ugo Humbert, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils et Arthur Rinderknech, qui occupe ce lundi au même titre que Benjamin Bonzi, engagé, lui, à Nur-Sultan, le meilleur classement de sa carrière, seront donc les Français en lice à Metz.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) - Qualifié

Barrère (FRA, WC) - Pospisil (CAN)

Murray (GBR, WC) - Humbert (FRA, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Rinderknech (FRA) - Giron (USA)

Gasquet (FRA) - Qualifié

Qualifié - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) - Mager (ITA)

Davidovich Fokina (ESP) - Simon (FRA, PR)

Qualifié - Cecchinato (ITA)

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) - Fucsovics (HUN)

Martinez (ESP) - Popyrin (AUS)

M.Ymer (SUE, LL) - Struff (ALL)

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye