ATP - Metz : Barrère n'avait pas les armes face à M.Ymer

Grégoire Barrère a calé aux portes des quarts de finale. Après son succès sur Adrian Mannarino, le Tricolore s’est incliné en deux manches face à Mikael Ymer, qui restait sur des succès face à Diego Schwartzman et Jannik Sinner en Coupe Davis. Le Suédois a su mettre son adversaire en difficulté très tôt dans la rencontre. En effet, le 100eme mondial a obtenu les deux premières balles de set dès le troisième jeu mais Grégoire Barrère n’est pas tombé dans le piège et a su les écarter. Mais la vaillance du Français a fini par s’étioler et, dès son passage suivant au service, il a fini par céder, se retrouvant alors mené quatre jeux à deux. A sa main, Mikael Ymer n’a pas forcé son talent et a attendu sagement de servir pour le gain du premier set pour confirmer au tableau d’affichage l’ascendant pris dans le jeu. La deuxième manche a tout d’abord vu les deux joueurs se neutraliser quatre jeux durant.

Barrère sans solutions

Toutefois, c’est à nouveau le Suédois qui a su mettre le coup d’accélérateur suffisant pour faire tourner l’échange à son avantage. Après avoir écarté deux premières balles de break, Grégoire Barrère a fini par céder pour se retrouver une nouvelle fois à quatre jeux à deux en faveur de son adversaire. Dans l’incapacité totale de mettre en difficulté Mikael Ymer sur son service, le 167eme mondial n’a pas eu les armes pour se relancer. Il s’est toutefois battu jusqu’au bout, empêchant le Suédois de prendre un deuxième break d’avance dans le septième jeu. Ce n’était finalement que partie remise. En effet, quand le Français a servi pour rester dans la rencontre et prolonger le suspense, Mikael Ymer a manqué deux premières balles de match mais la troisième a été la bonne (6-4, 6-3 en 1h21’). Le 100eme mondial aura fort à faire pour une place dans le dernier carré avec la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev ou Stan Wawrinka qui sera son prochain adversaire.