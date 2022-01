Rafael Nadal va lancer 2022 avec une finale ! Alors que son état de forme était incertain à la suite d’une contamination par le coronavirus, le « Taureau de Manacor » va jouer le titre à Melbourne. Le numéro 6 mondial a pris le meilleur sur Emil Ruusuvuori pour cela. Le Finlandais n’a pas su saisir sa chance dès le premier jeu de la rencontre, avec deux balles de break que l’Espagnol a su sauver. Il a alors fallu attendre le dixième jeu pour voir une nouvelle opportunité de prendre le service adverse pour… Rafael Nadal. Clinique, le Majorquin n’a pas laissé passer sa chance pour remporter la première manche. L’entame du deuxième set a été équilibrée avant de voir les deux joueurs manquer l’opportunité de breaker l’autre. Encore une fois, Rafael Nadal a pris le service d’Emil Ruusuvuori et a alors pu servir pour le match. Dos au mur, le 95eme mondial a réagi pour recoller à cinq jeux partout et a ensuite eu une balle pour prendre le service de la tête de série numéro 1 du tournoi. Ce dernier a alors haussé le ton pour écarter cette balle de break puis aller chercher la victoire sur le service du Finlandais (6-4, 7-5 en 1h56’).

Cressy, surprenant jusqu’au bout

Maxime Cressy brille déjà à Melbourne. Le 112eme mondial, qui a porté les couleurs de la France jusqu’en 2018 avant de prendre la nationalité américaine, s’est qualifié pour la toute première finale de sa carrière sur le circuit ATP sur les courts qui accueilleront prochainement l’Open d’Australie. Pour cela, le natif de Paris a pris le meilleur sur la tête de série numéro 3 Grigor Dimitrov. Le début de la rencontre a vu les deux joueurs ne pas laisser passer la moindre occasion de remporter leurs jeux de service. Ce n’est qu’à l’approche du jeu décisif que le Bulgare a baissé de pied et, sur la seule balle de break du set, Maxime Cressy a pris l’avantage. Un scenario qui s’est reproduit au début de la deuxième manche, avant que les balles de break se multiplient. Toutefois, celle obtenue par l’Américain puis les cinq en faveur du Bulgare n’ont pas empêché les deux joueurs de s’expliquer au jeu décisif. Un tiebreak interminable durant lequel Grigor Dimitrov a tout d’abord eu trois balles d’égalisation à une manche partout. Ensuite, Maxime Cressy a repris l’ascendant et, à sa quatrième balle de match, a conclu cette demi-finale accrochée (7-5, 7-6 en 2h04’). Rafael Nadal, tête de série numéro 1, ou Emil Ruusuvuori sera son adversaire pour le titre.



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



Finale

Nadal (ESP, n°1) - Cressy (USA, Q)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Dimitrov (BUL, n°3) : 7-5, 7-6 (9)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Griekspoor (PBS) : forfait

Ruusuvuori (FIN) bat Molcan (SLQ) : 6-2, 6-1

Dimitrov (BUL, n°3) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-7 (5), 6-0, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 6-4



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Berankis (LIT, Q) : 6-2, 7-5

Griekspoor (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Molcan (SLQ) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-5, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Thompson (USA) : 7-6 (3), 5-7, 6-3



Van de Zandschulp (PBS) bat McDonald (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Dimitrov (BUL, n°3) bat Bagnis (ARG) : 5-7, 7-6 (3), 6-3

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, LL) : 6-1, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Opelka (USA, n°2) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (9)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) bat Giron (USA) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-3

Griekspoor (PBS) bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) bat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Thompson (USA) bat O'Connell (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-4

Ruusuvuori (FIN) bat Baez (ARG, LL) : 7-6 (2), 6-1



McDonald (USA, n°8) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Laaksonen (SUI, LL) bat Paire (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 5-2 abandon

Munar (ESP) bat Anderson (AFS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA, Q) bat Hijikata (JAP, Q) : 6-3, 6-0

Opelka (USA, n°2) - Bye