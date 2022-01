ATP - Melbourne : Nadal signe son retour par un nouveau titre

Il n'avait plus été vu sur le circuit ATP depuis le mois d'août dernier. L'Espagnol Rafael Nadal, 6eme joueur mondial et tête de série n°1, a parfaitement réussi son retour, puisqu'il s'est adjugé son tournoi de reprise, l'ATP 250 de Melbourne en Australie, en battant, en finale, l'Américain Maxime Cressy, 112eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (7-6 (6), 6-3) et 1h44 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnol a obtenu trois premières balles de break d'entrée, puis deux autres à 3-3, mais sans parvenir à en conclure une seule. Les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Dans ce fameux jeu décisif, Rafael Nadal a bien failli se faire surprendre, puisqu'il a dû sauver une balle de set à 5-6, avant de retourner la situation et de s'imposer (7-6 (6)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a été mis en difficulté, en perdant son service à 1-1. Mais pas le temps de tergiverser pour le 6eme joueur mondial qui a su débreaker dans la foulée, sur sa deuxième opportunité. Pour ensuite breaker à nouveau son adversaire, au meilleur des moments et plus précisément à 4-3. Car, dans la foulée, la tête de série n°1 n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu conclure (6-3).



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



Finale

Nadal (ESP, n°1) bat Cressy (USA, Q) : 7-6 (6), 6-3



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-4, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Dimitrov (BUL, n°3) : 7-5, 7-6 (9)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Griekspoor (PBS) : forfait

Ruusuvuori (FIN) bat Molcan (SLQ) : 6-2, 6-1

Dimitrov (BUL, n°3) bat Van de Zandschulp (PBS) : 6-7 (5), 6-0, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Munar (ESP) : 7-6 (3), 6-4



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Berankis (LIT, Q) : 6-2, 7-5

Griekspoor (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Molcan (SLQ) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-5, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Thompson (USA) : 7-6 (3), 5-7, 6-3



Van de Zandschulp (PBS) bat McDonald (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Dimitrov (BUL, n°3) bat Bagnis (ARG) : 5-7, 7-6 (3), 6-3

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, LL) : 6-1, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Opelka (USA, n°2) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (9)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) bat Giron (USA) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-3

Griekspoor (PBS) bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) bat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Thompson (USA) bat O'Connell (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-4

Ruusuvuori (FIN) bat Baez (ARG, LL) : 7-6 (2), 6-1



McDonald (USA, n°8) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Laaksonen (SUI, LL) bat Paire (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 5-2 abandon

Munar (ESP) bat Anderson (AFS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA, Q) bat Hijikata (JAP, Q) : 6-3, 6-0

Opelka (USA, n°2) - Bye