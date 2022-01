ATP - Melbourne : Nadal en demi-finales sans jouer

Rafael Nadal s'est économisé. Vingt quatre-heures après avoir réussi son retour sur les courts en disposant en deux sets du Lituanien Ricardas Berankis (Nadal, qui avait mené 5-2 dans la deuxième manche après avoir remporté 6-2 la première, aurait même pu l'emporter plus aisément), l'Espagnol n'a même pas eu besoin de se présenter sur le central de Melbourne, ce vendredi, pour valider son billet pour les demi-finales. L'adversaire que le numéro 6 mondial devait affronter en quarts de finale le Néerlandais Tallon Griekspoor (25 ans), 65eme au classement, lui a en effet facilité grandement la tâche en déclarant forfait à quelques heures de la rencontre pour une blessure à un pied.

Nadal affrontera Ruusuvuori

Un joueur qui aurait à coup sûr constitué un test intéressant pour la tête de série numéro 1 du tournoi, dans la mesure où le représentant des Pays-Bas restait sur 28 victoires, dont cinq tournois remportés à la suite sur le circuit Challenger pour boucler l'année 2021. Nadal devra donc attendre le tour suivant pour se jauger de nouveau. En face de lui, il aura Emil Ruusuvuori, habitué lui aussi du circuit Challenger. Vendredi, le Finlandais classé au 95eme rang mondial n'a laissé aucune chance au Slovaque Molcan (6-2, 6-1). Le "Taureau de Manacor", lui, était déjà rentré à son hôtel. Il n'avait plus connu ce cas de figure depuis août 2019 à Montréal, avec le forfait de Gaël Monfils juste avant la demi-finale qui devait opposer les deux hommes.



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



Demi-finales

Nadal (ESP, n°1) - Ruusuvuori (FIN)

Van de Zandschulp (PBS) ou Dimitrov (BUL, n°3) - Munar (ESP) ou Cressy (USA, Q)



Quarts de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Griekspoor (PBS) : forfait

Ruusuvuori (FIN) bat Molcan (SLQ) : 6-2, 6-1

Van de Zandschulp (PBS) - Dimitrov (BUL, n°3)

Munar (ESP) - Cressy (USA, Q)



Huitièmes de finale

Nadal (ESP, n°1) bat Berankis (LIT, Q) : 6-2, 7-5

Griekspoor (PBS) bat Popyrin (AUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Molcan (SLQ) bat Goffin (BEL, n°4) : 7-5, 6-3

Ruusuvuori (FIN) bat Thompson (USA) : 7-6 (3), 5-7, 6-3



Van de Zandschulp (PBS) bat McDonald (USA, n°8) : 6-2, 7-5

Dimitrov (BUL, n°3) bat Bagnis (ARG) : 5-7, 7-6 (3), 6-3

Munar (ESP) bat Laaksonen (SUI, LL) : 6-1, 7-5

Cressy (USA, Q) bat Opelka (USA, n°2) : 4-6, 7-6 (5), 7-6 (9)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) bat Giron (USA) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-3

Griekspoor (PBS) bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) bat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Thompson (USA) bat O'Connell (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-4

Ruusuvuori (FIN) bat Baez (ARG, LL) : 7-6 (2), 6-1



McDonald (USA, n°8) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Laaksonen (SUI, LL) bat Paire (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 5-2 abandon

Munar (ESP) bat Anderson (AFS) : 6-4, 6-4

Cressy (USA, Q) bat Hijikata (JAP, Q) : 6-3, 6-0

Opelka (USA, n°2) - Bye